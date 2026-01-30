Revue de presse : Fonseca (OL) garde un oeil sur l’OM, le Mercato secoue le Stade Rennais, Moffi et Boga enfin vendus à Nice ? 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Nampalys Mendy dans le viseur !

À 33 ans, Nampalys Mendy attire l’attention de plusieurs clubs européens, alors que son avenir en Angleterre reste incertain. Selon Foot Mercato, l’international sénégalais (35 sélections) est courtisé par l’AS Monaco. Le club de la Principauté, où le milieu de terrain a été formé, s’est renseigné sur sa situation, notamment en raison des nombreuses blessures au poste.

SCO Angers : Chérif finalement vers Fenerbahçe ?

Un temps cité au Paris FC, un autre cité à Crystal Palace, Sidiki Chérif devrait finalement prendre tout le monde à contre-pied. Selon L’Équipe, l’attaquant d’Angers a décidé de rejoindre le club turc de Fenerbahçe, actuel deuxième de son championnat et qualifié pour les barrages de Ligue Europa. Les deux clubs avancent désormais dans les négociations afin de trouver un accord avec une certaine confiance.

PFC – OM : Gilli prend la défense de De Zerbi

Stéphane Gilli défend Roberto De Zerbi avant le match entre le Paris FC et l’OM (samedi, 17h). « Il est souvent critiqué, mais c’est un entraîneur qui a des idées et des principes de jeu bien établis, a lancé le coach du PFC en conférence de presse. Il faut reconnaître qu’il a apporté pas mal de choses au football, donc j’ai du respect pour lui. S’il a mis en place cette stratégie et choisi ces joueurs-là, c’est qu’il a ses raisons. En tant qu’entraîneur, quand on décide d’un dispositif ou d’un onze, c’est qu’on pense qu’à l’instant T, ce sont les meilleurs choix pour performer sur le match. »

FC Metz : Waregem sur Mbaye

Selon Sacha Tavolieri, Zulte Waregem veut recruter Malick Mbaye au mercato hivernal. L’ailier du FC Metz est courtisé par le club belge mais aussi plusieurs clubs français.

Stade Rennais : Beye parle Mercato

Interrogé en conférence de presse sur le mercato, Habib Beye n’en a pas dit que du bien. « Je pense qu’il y a des situations au club qui perturbent certains joueurs, a expliqué le coach du Stade Rennais. on a beaucoup de joueurs sollicités. On sait que ce sont des périodes pour des jeunes joueurs qui sont difficiles à appréhender. »

Concrètement, Rennes entend compenser le départ du jeune Meité avec l’arrivée d’un nouvel attaquant d’ici lundi, alors que les échanges se poursuivraient avec Chelsea au sujet du défenseur axial Jérémy Jacquet, après une première offre à 50 millions d’euros écartée par le club breton. Les Blues pourraient pousser pour conclure, ce qui suppose une offre revue à la hausse.

OGC Nice : Boga et Moffi enfin vendus ?

Pris à partie par les supporters, Jérémie Boga et Terem Moffi pourraient quitter l’OGC Nice cet hiver. Selon Média Foot, Le Havre sera partant à l’idée de le relancer mais le dossier semble compliqué. Sassuolo pourrait avoir plus de chance… Dans l’impasse depuis les incidents du 30 novembre, l’attaquant nigérian est lui arrivé hier après-midi à Porto, qui doit le récupérer sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat.

LOSC : Genesio savoure enfin

De retour au premier plan après son succès sur Fribourg en Ligue Europa hier soir (1-0), le LOSC a retrouvé le goût de la victoire. Bruno Genesio avec : « Ça fait du bien de retrouver de la joie. On n’a pas tout réglé, mais il était important de se qualifier en gagnant. On a retrouvé les vertus qui nous animent depuis le début de saison mais qu’on avait un peu éparpillées ces derniers temps. Le retour du capitaine était important, comme celui d’Hakon(Haraladssson, suspendu contre Strasbourg aussi). J’ai aimé le pressing haut, notre solidité défensive et même notre animation offensive, même si on a été trop peu dangereux en première période. »

OL : Fonseca garde un oeil sur l’OM

Paulo Fonseca a profité de la victoire de l’OL face au PAOk pour envoyer un message à l’OM, dans la tourmente. « La Ligue des champions est une épreuve très compétitive et la Ligue Europa n’est pas la Ligue des champions, a tenu a rappeler le technicien portugais. Aujourd’hui, tout le monde parle de Marseille, mais c’était difficile d’imaginer ce qu’il s’est passé à Lisbonne, cette réussite de Benfica. »