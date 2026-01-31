À LA UNE DU 31 JAN 2026
[16:41]FC Nantes Mercato : Mwanga annonce son départ, les Canaris ripostent directement !
[16:20]PSG : Luis Enrique répond cash à Sage (RC Lens) et zappe complètement l’OM
[16:06]PFC – OM : la compo olympienne est tombée
[15:55]OM Mercato : Bakola arrive à Sassuolo, son transfert vire à l’imbroglio
[15:39]OL Mercato : Fonseca tient sa 3e recrue hivernale, c’est un très joli coup !
[15:00]FC Barcelone : les finances du Barça vont être boostées, Laporta fait une grande annonce Mercato
[14:30]FC Nantes : l’équipe type de Kantari avec les recrues hivernales
[14:00]PSG : Al-Khelaïfi veut frapper fort en Asie
[13:20]Stade Rennais Mercato : Liam Rosenior fait rebondir le feuilleton Jacquet, le RC Strasbourg s’étrangle !
[12:50]ASSE Mercato : une pépite marocaine arrive chez les Verts !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Revue de presse : c’est acté pour Seko Fofana (Stade Rennais), le LOSC prépare un joli coup, Chérif va bien quitter le SCO

Par Fabien Chorlet - 31 Jan 2026, 11:30
💬 Commenter
Seko Fofana (Stade Rennais)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Moffi part à Porto (officiel)

Désireux de quitter l’OGC Nice après avoir été pris à partie par les supporters niçois, Terem Moffi file au FC Porto. L’attaquant nigérian rejoint le club portugais sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, avec option d’achat.

Stade Rennais : Seko Fofana va aussi aller à Porto

En plus de Terem Moffi, le FC Porto devrait s’offrir un autre joueur de Ligue 1 : Seko Fofana. Plus en odeur de sainteté du côté du Stade Rennais, le milieu de terrain ivoirien va bien tenter de se relancer au Portugal. Selon L’Équipe, Rennes et Porto auraient finalisé le prêt de l’ancien Lensois.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Sidiki Chérif attend le feu vert du SCO

Sidiki Chérif devrait rejoindre Fenerbahçe sous peu. Selon RMC, un accord est proche d’être trouvé entre son club d’Angers et Fenerbahçe: le club turc avait fait une première offre, repoussée par le SCO, et il s’apprête à en formuler une autre. Un accord total a d’ores et déjà été trouvé entre Fenerbahçe et Sidiki Chérif pour un contrat jusqu’en 2030, et ce alors que le SCO avait trouvé un accord avec Crystal Palace pour un transfert autour de 25 millions d’euros, avec un pourcentage à la revente. Mais l’attaquant de 19 ans ne veut que le Fener.

Le LOSC cible Jhon Duran

Selon RMC, le LOSC, confronté à la blessure d’Hamza Igamane, cherche un nouvel attaquant et envisage de recruter Jhon Duran, l’attaquant colombien de 22 ans prêté par Al Nassr à Fenerbahçe. Les dirigeants du Fener sont actuellement en France pour rencontrer Olivier Létang. Duran s’était révélé à Aston Villa en se montrant très prolifique, notamment en sortie de banc.

Jalil Ahlassan vers le RCSA

Selon Fabrizio Romano, le RC Strasbourg a mis la main sur le jeune défenseur ghanéen Jalil Alhassan de Pro Samba Stars FC (18 ans), très convoité.

Stade RennaisLOSCParis FCRC LensRC Strasbourg

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : LOSC, Paris FC, RC Lens, RC Strasbourg, Stade Rennais