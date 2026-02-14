Paris FC – RC Lens : Pierre Sage a son plan pour repasser devant le PSG

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Une chaude réception est annoncée ce soir pour le RC Lens sur la pelouse du Paris FC. Où Pierre Sage va aligner une défense inédite.

Sur une série de quatre matches sans défaite en championnat, dont trois matches nuls consécutifs, le Paris FC va accueillir le RC Lens ce samedi soir et son coach Stéphane Gili a annoncé la couleur. « C’est une équipe forte collectivement, mais aussi avec des individualités qui sont capables de faire la différence dans des matches un peu plus fermés. On va essayer de mettre plus de folie sur le début de match. » Les Lensois sont prévenus. S’ils veulent reprendre les commandes de la Ligue 1 après le faux pas du PSG hier soir à Rennes, ils devront résister et s’imposer à Jean Bouin.

Masuaku va débuter avec le RC Lens

Pour ce rendez-vous, Pierre Sage va devoir composer avec plusieurs absencces, notamment en défense où Samson Baidoo et Kyllian Antonio ont rejoint l’infirmerie, alors que Ruben Aguilar est suspendu après son exclusion contre Rennes. Le coach du RCL va donc être contraint d’aligner une défense inédite, et Arthur Masuaku devrait être aligné d’entrée aux côtés de Malang Sarr et Ismaëlo Ganiou, Saud Abdulhamid et Matthieu Udol étant chargés des couloirs. Au milieu et en attaque, Sage ne devrait rien changer, Allan Saint-Maximin restant donc cantonné à un rôle de joker.

Les compositions probables :

Paris FC : Trapp – Gory, Mbow, Kolodziejczak (cap.), Otavio, Sangui – Kebbal, M. Lopez, A. Camara, Simon – Immobile.

Remplaçants : Nkambadio (g.), Lees Melou, De Smet, Geubbels, Marchetti, Coppola, Ollila, Munetsi, Koleosho, Ikoné, Krasso.

Entraîneur : S. Gilli.

RC Lens : Risser – Ganiou, Sarr, Masuaku – Abdulhamid, Thomasson (cap.), Sangaré, Udol – Thauvin, Saïd – Edouard.

Remplaçants : Gorgelin (g.) (ou Delplace (g.)), Celik, Bermont, Bulatovic, Haïdara, Saint-Maximin, Sotoca, Sima, Fofana (ou Sylla).

Entraîneur : P. Sage.