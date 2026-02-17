ASSE : deux joueurs de Montanier font tourner la tête de l’OM

Dans le Challenge Espoirs, la réserve de l’ASSE est allée créer l’exploit contre l’OM ce mardi après‑midi. Sur le terrain de Marseille, les jeunes Verts ont prouvé qu’ils pouvaient rivaliser avec les promesses phocéennes — et ce, grâce notamment à deux éléments de l’effectif pro dirigé par Philippe Montanier.

Comme relaté par EVECT, dès le coup d’envoi, l’ASSE a montré de l’envie et de la cohésion. La recrue Aboubaka Soumahoro, titularisée dans l’axe de la défense, a disputé l’intégralité de la rencontre et affiché une maturité rare pour son âge. Il a su tenir tête à l’attaque olympienne, souvent pressante et dynamique, en coupant les lignes et en relançant proprement les ballons.

Mais le véritable tournant du match est venu d’un autre joueur qui compte 15 matchs joués cette saison : Ebenezer Annan. Ensemble avec Soumahoro, il a été l’un des rares Stéphanois à ne jamais relâcher l’intensité, même après l’ouverture du score marseillaise en seconde période.

Un dénouement incroyable

Alors que l’OM menait toujours à l’approche des derniers instants, Annan a été à l’origine du réveil. Sur un centre puissant dans les derniers instants du temps réglementaire, il a trouvé Mylan Toty au second poteau, provoquant l’égalisation dans une action confuse mêlant défenseur et gardien.

Cette égalisation in extremis a complètement relancé la rencontre. Aux tirs au but, les Stéphanois ont fait preuve d’une incroyable sérénité : tous leurs tireurs ont converti, tandis que le gardien Noa Delacroix a écoeuré les tireurs marseillais pour sceller un succès 5‑4 après l’épreuve des penalties.