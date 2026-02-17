À LA UNE DU 17 FéV 2026
[21:06]RC Lens : un éventuel sacre en Ligue 1 fait déjà polémique, les supporters se déchirent sur X !
[20:43]OM : Jérôme Rothen prend le FC Nantes pour fracasser les dirigeants marseillais et Beye
[20:20]ASSE : Ferreira, Lamba, Bernauer, Tardieu, Jaber… quel rôle à leur retour ?
[19:49]AS Monaco – PSG : les compos de Luis Enrique et Pocognoli sont connues
[19:40]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Benfica est connue
[19:19]ASSE Mercato : les Verts annoncent une signature très prometteuse (officiel)
[18:53]FC Nantes : Kantari et ses joueurs humiliés publiquement après le massacre à Monaco
[18:30]ASSE : deux joueurs de Montanier font tourner la tête de l’OM
[18:06]OM : le Stade Rennais reprend McCourt de volée pour l’arrivée de Beye
[17:57]PSG – OM : c’est confirmé, Paris risque gros après les dérapages en tribunes
ASSE : deux joueurs de Montanier font tourner la tête de l’OM

Par William Tertrin - 17 Fév 2026, 18:30
Philippe Montanier (ASSE)
Dans le Challenge Espoirs, la réserve de l’ASSE est allée créer l’exploit contre l’OM ce mardi après‑midi. Sur le terrain de Marseille, les jeunes Verts ont prouvé qu’ils pouvaient rivaliser avec les promesses phocéennes — et ce, grâce notamment à deux éléments de l’effectif pro dirigé par Philippe Montanier.

Comme relaté par EVECT, dès le coup d’envoi, l’ASSE a montré de l’envie et de la cohésion. La recrue Aboubaka Soumahoro, titularisée dans l’axe de la défense, a disputé l’intégralité de la rencontre et affiché une maturité rare pour son âge. Il a su tenir tête à l’attaque olympienne, souvent pressante et dynamique, en coupant les lignes et en relançant proprement les ballons.

Mais le véritable tournant du match est venu d’un autre joueur qui compte 15 matchs joués cette saison : Ebenezer Annan. Ensemble avec Soumahoro, il a été l’un des rares Stéphanois à ne jamais relâcher l’intensité, même après l’ouverture du score marseillaise en seconde période.

Un dénouement incroyable

Alors que l’OM menait toujours à l’approche des derniers instants, Annan a été à l’origine du réveil. Sur un centre puissant dans les derniers instants du temps réglementaire, il a trouvé Mylan Toty au second poteau, provoquant l’égalisation dans une action confuse mêlant défenseur et gardien.

Cette égalisation in extremis a complètement relancé la rencontre. Aux tirs au but, les Stéphanois ont fait preuve d’une incroyable sérénité : tous leurs tireurs ont converti, tandis que le gardien Noa Delacroix a écoeuré les tireurs marseillais pour sceller un succès 5‑4 après l’épreuve des penalties.

ASSEOM

