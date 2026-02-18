À LA UNE DU 18 FéV 2026
ASSE : Montanier a déjà donné 3 leçons tactiques à Horneland

Par Bastien Aubert - 18 Fév 2026, 15:00
Philippe Montanier (ASSE)
Vainqueur de ses deux premiers matches à la tête de l’ASSE, Philippe Montanier a procédé à plusieurs réajustements tactiques réussis après le départ d’Eirik Horneland. Analyse.

Ben Old se révèle en latéral gauche

Eirik Horneland avait déjà tenté l’expérience en plaçant Ben Old au poste de latéral gauche mais c’est bien sous la houlette de Philippe Montanier que le Néo-Zélandais explose. Le nouveau coach de l’ASSE a su le rassurer défensivement tout en lui donnant davantage de liberté pour se projeter vers l’avant. Libéré par cette nouvelle organisation, Old multiplie les courses, centre avec plus d’assurance et participe activement à l’équilibre de l’équipe. Son rendement offensif et défensif s’en trouve considérablement amélioré, confirmant que le poste et la confiance de Montanier font des miracles.

Boakye au milieu, une belle trouvaille

Autre idée tactique judicieuse : le repositionnement d’Augustin Boakye au milieu. L’idée est venue d’Ilan, le coach des attaquants de l’ASSE, mais Montanier l’a validée et mise en œuvre à Guingamp avec succès. Placé dans l’entrejeu, Boakye apporte sa technique et sa créativité, offrant plus de solutions offensives et facilitant la circulation du ballon. Sa capacité à relancer proprement et à se projeter vers l’avant dynamise le milieu stéphanois, tout en gardant un équilibre précieux. Une réussite tactique qui renforce la cohésion et la fluidité de l’équipe.

Un trio Stassin-Davitashvili-Cardona enfin aligné

La troisième leçon tactique de Montanier concerne l’attaque. Horneland n’avait jamais aligné ensemble Stassin, Davitashvili et Cardona cette saison, mais le coach l’a fait à Guingamp, et le résultat a été immédiat. Le Géorgien a inscrit un doublé, démontrant son instinct de buteur retrouvé, tandis que Cardona a confirmé sa montée en puissance sur le couloir droit. Le Belge reste encore en quête de réussite mais Montanier est convaincu que le but finira par arriver. Ce trio, désormais aligné et complémentaire, apporte équilibre, créativité et efficacité dans le secteur offensif de l’ASSE, prouvant que le travail tactique du nouveau coach fait déjà la différence.

Avec ces trois enseignements, Philippe Montanier montre qu’il est capable de tirer le meilleur de son effectif et de rectifier ce qui n’avait pas fonctionné sous Horneland. L’ASSE semble prête à exploiter pleinement son potentiel pour la course à la montée.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

ASSE

