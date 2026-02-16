ASSE : Troyes déploie le tapis rouge pour offrir la Ligue 2 aux Verts ?

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Leader solide il y a encore quelques semaines, l’ESTAC traverse aujourd’hui une zone de turbulences qui pourrait rebattre totalement les cartes dans la course à la montée. À mesure que Troyes ralentit, l’AS Saint-Étienne et ses poursuivants se rapprochent dangereusement, au point de transformer la fin de saison en véritable suspense.

Une dynamique brutalement inversée

La fin d’année 2025 laissait pourtant présager un parcours maîtrisé pour les Troyens. En tête de la Ligue 2 avec assurance, l’ESTAC semblait avoir trouvé la bonne carburation. Mais depuis, la mécanique s’est enrayée.

La défaite à Guingamp a marqué un premier coup d’arrêt, rapidement suivie d’un revers inquiétant à domicile face au Mans. L’élimination en Coupe de France contre Lens a ensuite fragilisé la confiance, avant qu’une nouvelle défaite à Nancy ne confirme le malaise. Résultat : l’avance fond, le doute s’installe et les concurrents reviennent à grandes enjambées.

En interne, le discours reste rassurant. Antoine Sibierski tente de calmer les inquiétudes et rappelle que Troyes demeure leader. Mais la série négative et la perte d’élan interrogent forcément à ce stade de la saison.

Neuf absents avant un déplacement piège à Bastia

Le déplacement en Corse, ce lundi, arrive au pire moment. Sur le papier, affronter la lanterne rouge bastiaise semble abordable. Dans les faits, l’ESTAC se présentera très diminué.

Le poste de gardien symbolise cette hécatombe :

Nicolas Lemaître est toujours forfait après sa rupture des ligaments croisés.

Son remplaçant Hillel Konaté est lui aussi indisponible, victime d’une commotion à l’entraînement.

Zacharie Boucher gardera donc les cages, avec le jeune Marc-Anthony Nkoumouck en doublure.

Au milieu, la suspension de Mouhamed Diop prive Troyes d’un élément clé de l’équilibre collectif. À cela s’ajoutent plusieurs blessures musculaires importantes : Alexandre Phliponeau, Ibrahim Traoré, Paolo Gozzi, Merwan Ifnaoui, Ismaël Boura et Lucas Maronnier complètent une liste d’absents particulièrement lourde.

Un tournant pour la montée… et un espoir pour l’ASSE

Avec seulement une courte avance au classement, l’ESTAC n’a plus le droit à l’erreur. Ce match à Bastia ressemble à un véritable moment charnière :

Une victoire relancerait la machine et repousserait la pression.

relancerait la machine et repousserait la pression. Un faux pas offrirait une opportunité rêvée à l’AS Saint-Étienne et aux autres prétendants.

Les Verts, en embuscade, observent donc attentivement cette rencontre. Si Troyes continue de vaciller, la lutte pour la montée directe pourrait basculer, transformant ce qui semblait acquis en fin d’année en une bataille ouverte jusqu’au bout.

Plus que jamais, la Ligue 2 s’annonce indécise. Et du côté de Saint-Étienne, on espère désormais que les difficultés troyennes déroulent… le tapis rouge vers l’élite.