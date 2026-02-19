L’entraîneur de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli, aborde les chocs contre le RC Lens et le PSG de la même manière, insistant sur le fait que son équipe sera ambitieuse à chaque fois.

Samedi, à 17h, le RC Lens met à l’épreuve sa pole position en Ligue 1 tout juste retrouvée avec un choc à Bollaert contre l’AS Monaco. Le club de la Principauté, qui en avait pris quatre à l’aller face à des Sang et Or survoltés (4-1), sera animé par un esprit de revanche. Lancée dans une série de trois sommets en huit jours (play-offs contre le PSG en Champions League, choc à Lens), l’ASM ne peut pas se permettre de privilégier une compétition plutôt que l’autre car elle a reculé au classement et cherche à retrouver les places européennes.

« Le mot d’ordre, c’est ambition »

En conférence de presse ce jeudi, son entraîneur, Sébastien Pocognoli, a assuré que l’AS Monaco serait aussi ambitieuse à Bollaert samedi qu’au Parc des Princes mercredi : « Samedi, on se rend chez le leader du championnat de France, qui est très fort à domicile. Mercredi, on ira chez le champion d’Europe en titre. C’est une très belle semaine qui nous attend. Comment on le prend ? Avec ambition, forcément. J’avais dit la même chose avant le match aller contre le PSG à domicile et ce sera pareil pour les deux qui arrivent. Le mot d’ordre, c’est ambition, avec un groupe assez réduit, des incertitudes, mais on va essayer de trouver les meilleures solutions parce qu’on a encore de l’ambition. On devra avoir un gros esprit solidaire et collectif ».

Sachant que le PSG recevra la lanterne rouge messine samedi soir, le RC Lens a tout intérêt à prendre les trois points contre l’AS Monaco quelques heures plus tôt.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

21/02 : RC Lens-AS Monaco (23e journée de Ligue 1)

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France