Resté seulement six mois au RC Lens, le milieu de terrain norvégien Patrick Berg est pourtant très attaché aux Sang et Or, à qui il souhaite le meilleur.
Hier soir, Bodö/Glimt a créé la surprise des play-offs de la Champions League en s’imposant 3-1 face à l’Inter Milan. Le club norvégien est bien parti pour réaliser un exploit historique face au finaliste de la dernière édition et à l’actuel leader du Calcio. L’un des joueurs de Bodö/Glimt a certainement dit quelque chose aux supporters du RC Lens. Patrick Berg, passé chez les Sang et Or entre janvier et août 2022, a joué toute la rencontre à son poste fétiche de sentinelle.
« Je leur souhaite le meilleur »
Après la partie, il a été interrogé par Canal+. Le journaliste lui a évidemment posé une question sur la saison du RC Lens. Berg a eu des mots très sympas : « Oui, je suis toujours le RC Lens et j’ai toujours de bons amis là-bas. Je leur souhaite le meilleur. Leur récente victoire contre le Paris FC était immense. Quand le PSG perdait contre Rennes, je me suis dit : « Ils peuvent reprendre la tête ». Et ils l’ont fait donc bravo à eux, bien joué. Je les suivrai jusqu’à la fin de ma vie ! »
L’éventuel deuxième sacre du RC Lens en championnat de France sera donc célébré jusqu’en Norvège ! Il reste douze matches pour réaliser un exploit historique.
Le calendrier de fin de saison du RC Lens
21/02 : RC Lens-AS Monaco (23e journée de Ligue 1)
27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)
05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)
08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)
15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)
22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)
12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France