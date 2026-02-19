À LA UNE DU 19 FéV 2026
[23:00]ASSE : un club de Ligue 2 fait barrage aux supporters des Verts !
[22:57]Le LOSC confirme sa crise en s’inclinant face à l’Etoile Rouge de Belgrade
[22:38]PSG : le club a réglé une partie de sa dette à Kylian Mbappé
[22:30]Le PSG est-il toujours favori pour conserver son titre en Ligue des Champions ? 
[22:19]RC Lens : le message sympa de Patrick Berg aux Sang et Or
[22:00]FC Nantes : un titulaire chouchou des supporters en froid avec Kantari et son staff ! 
[21:48]OL : le club bientôt vendu ?
[21:30]ASSE : Léo Pétrot coincé dans une nouvelle galère loin des Verts
[21:15]CAN 2025 : des peines très lourdes contre les supporters sénégalais
[20:42]ASSE : Montanier a un futur champion du monde dans ses rangs
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : le message sympa de Patrick Berg aux Sang et Or

Par Raphaël Nouet - 19 Fév 2026, 22:19
💬 Commenter
Patrick Berg lors d'un match avec Bodo/Glimt en Coupe d'Europe.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Resté seulement six mois au RC Lens, le milieu de terrain norvégien Patrick Berg est pourtant très attaché aux Sang et Or, à qui il souhaite le meilleur.

Hier soir, Bodö/Glimt a créé la surprise des play-offs de la Champions League en s’imposant 3-1 face à l’Inter Milan. Le club norvégien est bien parti pour réaliser un exploit historique face au finaliste de la dernière édition et à l’actuel leader du Calcio. L’un des joueurs de Bodö/Glimt a certainement dit quelque chose aux supporters du RC Lens. Patrick Berg, passé chez les Sang et Or entre janvier et août 2022, a joué toute la rencontre à son poste fétiche de sentinelle.

« Je leur souhaite le meilleur »

Après la partie, il a été interrogé par Canal+. Le journaliste lui a évidemment posé une question sur la saison du RC Lens. Berg a eu des mots très sympas : « Oui, je suis toujours le RC Lens et j’ai toujours de bons amis là-bas. Je leur souhaite le meilleur. Leur récente victoire contre le Paris FC était immense. Quand le PSG perdait contre Rennes, je me suis dit : « Ils peuvent reprendre la tête ». Et ils l’ont fait donc bravo à eux, bien joué. Je les suivrai jusqu’à la fin de ma vie ! »

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

L’éventuel deuxième sacre du RC Lens en championnat de France sera donc célébré jusqu’en Norvège ! Il reste douze matches pour réaliser un exploit historique.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

21/02 : RC Lens-AS Monaco (23e journée de Ligue 1)
27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)
05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)
08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)
15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)
22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)
12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot