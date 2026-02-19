Resté seulement six mois au RC Lens, le milieu de terrain norvégien Patrick Berg est pourtant très attaché aux Sang et Or, à qui il souhaite le meilleur.

Hier soir, Bodö/Glimt a créé la surprise des play-offs de la Champions League en s’imposant 3-1 face à l’Inter Milan. Le club norvégien est bien parti pour réaliser un exploit historique face au finaliste de la dernière édition et à l’actuel leader du Calcio. L’un des joueurs de Bodö/Glimt a certainement dit quelque chose aux supporters du RC Lens. Patrick Berg, passé chez les Sang et Or entre janvier et août 2022, a joué toute la rencontre à son poste fétiche de sentinelle.

« Je leur souhaite le meilleur »

Après la partie, il a été interrogé par Canal+. Le journaliste lui a évidemment posé une question sur la saison du RC Lens. Berg a eu des mots très sympas : « Oui, je suis toujours le RC Lens et j’ai toujours de bons amis là-bas. Je leur souhaite le meilleur. Leur récente victoire contre le Paris FC était immense. Quand le PSG perdait contre Rennes, je me suis dit : « Ils peuvent reprendre la tête ». Et ils l’ont fait donc bravo à eux, bien joué. Je les suivrai jusqu’à la fin de ma vie ! »

L’éventuel deuxième sacre du RC Lens en championnat de France sera donc célébré jusqu’en Norvège ! Il reste douze matches pour réaliser un exploit historique.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

21/02 : RC Lens-AS Monaco (23e journée de Ligue 1)

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France