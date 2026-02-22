Ligue 1 : l’OL chute, l’OM et le RC Lens remercient Strasbourg !

L’OL s’est incliné ce dimanche sur sur la pelouse du RC Strasbourg (1-3), au grand bonheur de ses rivaux dans la course à la Ligue des champions.

Le week-end avait très mal commencé pour le RC Lens et l’OM, respectivement battus par Monaco et Brest, mais malgré les victoires du LOSC et du Stade Rennais, il s’est terminé sur une note plus positive avec la défaite de l’OL à Strasbourg (1-3). Les Gones restaient sur une impressionnante série de 13 victoires consécutives et ils pouvaient reléguer l’OM à 8 points en cas de victoire. Mais à la Meinau, ils sont tombés sur un très bon Racing. Motivés par la volonté de se relancer, les Alsaciens ont rapidement pris l’ascendant technique et physique, privant l’OL du moindre espace tout en alignant les occasions franches.

L’OL trop timide

La scène s’est précisée dès la 6e minute avec une alerte de Martial Godo, figure de la soirée. L’OL a tenté de résister, mais Greif devait déjà s’employer sur une frappe alsacienne à la 24e. Coup dur peu avant la pause : Sulc quitte le terrain sur blessure, un forfait probable pour l’Olympico. La pression s’intensifie : sur un ballon piqué précis, Godo, ailier prometteur dont l’évolution impressionne (aperçu détaillé du joueur sur L’Équipe), débloque le score à la 37e minute.

Le deuxième acte voit Strasbourg toujours volontaire, portant le danger par Diego Moreira, incontournable dans l’animation du RCSA. Le break arrive dès la 52e, sur une frappe de Moreira déviée par Tessmann, qui prend Greif à contre-pied. L’OL vacille, mais un sursaut d’orgueil intervient : entrée décisive de Yaremchuk, service pour Tolisso qui relance les siens d’une reprise (2-1, 59e). Un frisson parcourt la Meinau à la 78e sur une quasi-égalisation lyonnaise. La bascule survient en fin de match : El-Mourabet s’engouffre sur l’aile droite, obtient un penalty, transformé avec sang-froid par Panichelli (3-1, 83e). Strasbourg achève sa démonstration.

Défaite et blessure de Sulc : coup d’arrêt pour Lyon avant l’Olympico

Ce revers à Strasbourg marque la première défaite lyonnaise de 2026, stoppant net la série de victoires. Les Lyonnais affichent un visage méconnaissable, dominés dans l’engagement et limités sur le plan offensif. La blessure musculaire de Sulc vient assombrir le bilan et inquiète à une semaine d’un Olympico déjà capital.

Dans le même temps, les Alsaciens retrouvent le sourire : leur intensité et leur efficacité face à une équipe en pleine confiance relancent la dynamique. Avec cette victoire, Strasbourg remonte à la septième place et se replace dans la lutte pour l’Europe, validant sa réaction après trois journées sans succès.