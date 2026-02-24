ASSE : Guillou a identifié le principal atout de Montanier avec un petit bémol 

La courte mais précieuse victoire de l’ASSE contre le Stade Lavallois ce samedi à Geoffroy-Guichard (2-1) a rassuré Patrick Guillou sur le potentiel de Philippe Montanier sur le banc des Verts.

Le déclic mental est en marche à l’ASSE. Dans la dernière édition du Progrès, Patrick Guillou analyse la victoire des Verts contre Laval ce samedi (2-1) et met en lumière ce qui, selon lui, fait la différence dans cette fin de saison : l’impact psychologique du staff de Philippe Montanier.

Montanier a rassuré Guillou

Plus qu’un simple succès, c’est une évolution dans l’attitude qu’il perçoit chez les Stéphanois, victorieux de leurs trois matches dirigés par le nouveau coach de l’ASSE. « Les Verts jouent désormais comme une équipe qui veut monter (…) Il y a du mieux dans l’état d’esprit : le groupe respire mieux. Pas encore complètement libéré, il joue par séquences, pas encore par conviction (…) », observe-t-il. Pour l’ancien défenseur des Verts, le changement est palpable, même si tout n’est pas encore parfait.

« La peur de mal faire bride encore cette équipe »

Guillou insiste sur un point clé : « La peur de mal faire bride encore cette équipe, mais le travail psychologique du staff technique porte ses fruits. Une montée se construit aussi dans des victoires imparfaites (…) ». Autrement dit, l’ASSE progresse mentalement. Et dans un sprint final, cette dimension peut peser aussi lourd que la qualité technique. Enfin, le consultant résume l’identité actuelle de l’ASSE en quelques mots : « Compacts, disciplinés et opportunistes : ces Verts ne sont pas sexys mais productifs. » Un constat lucide. Saint-Étienne ne brille pas toujours dans le jeu, mais avance avec efficacité. Et dans une course à la montée, c’est souvent ce pragmatisme qui fait la différence.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2