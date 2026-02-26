ASSE : Boakye balance et dévoile l’envers du décor avec Montanier

Arrivé dans l’anonymat le plus total lors de la remontée de l’ASSE en 2024, Augustine Boakye a vécu une première saison tronquée par les blessures et marquée par la descente en Ligue 2. Au sein de l’échelon inférieur, le Ghanéen a enfin débuté son aventure chez les Verts, et compte 5 buts et 5 passes décisives en 21 matchs de L2.

Visiblement, le départ d’Eirik Horneland ne l’a pas trop affecté, étant donné qu’il a permis à l’ASSE de gagner face à Laval samedi dernier en inscrivant son premier but depuis l’arrivée de Philippe Montanier.

« Tu dois suivre ses règles, si tu ne les suis pas… »

Interrogé par EVECT sur l’apport du nouveau coach, Boakye a été franc : « Je n’ai pas échangé personnellement avec lui en tête à tête, son arrivée est encore trop récente, mais, collectivement, j’ai pu voir que c’était quelqu’un de très axé sur la discipline. Il sait ce qu’il fait. C’est un entraineur très expérimenté, tu dois suivre ses règles, si tu ne les suis pas, je ne suis pas certain que tu puisses être dans son équipe », a-t-il confié.

Repositionné au milieu de terrain, Boakye rayonne toujours autant, et avoue que « le plus important pour moi aujourd’hui c’est de garder cette discipline dans ce qui m’est demandé et de respecter la tactique demandée par le coach. Si tu restes dans cette discipline, les choses deviennent assez faciles à réaliser sur le terrain ensuite ». Espérons pour Montanier et l’ASSE que Boakye reste discipliné longtemps pour aider le club à remonter en Ligue 1.