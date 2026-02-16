À LA UNE DU 16 FéV 2026
ASSE : la nouvelle arme fatale de Montanier pour foncer vers la Ligue 1

Par Louis Chrestian - 16 Fév 2026, 11:10
💬 Commenter
Et si la montée de l’AS Saint-Étienne se jouait… sur un coup tactique inattendu ?
Face à Guingamp (2-1), Philippe Montanier a surpris tout le monde en repositionnant Augustine Boakye dans un rôle inédit de milieu relayeur. Un pari audacieux devenu, en l’espace de 90 minutes, une piste sérieuse pour la fin de saison stéphanoise.

Un choix surprise… immédiatement convaincant

Au coup d’envoi, l’interrogation était totale :
pourquoi Boakye dans l’entrejeu, aux côtés d’Abdoulaye Kanté et d’Igor Miladinovic ?

La réponse est venue très vite sur la pelouse :

  • mobilité constante,
  • disponibilité entre les lignes,
  • propreté technique,
  • volume de jeu impressionnant.

Habitué à évoluer plus haut ou sur un côté, le Ghanéen a montré une intelligence collective remarquable dans ce rôle de relayeur. Résultat : une prestation solide, pleine de promesses… et qui pourrait bien changer l’équilibre du milieu stéphanois.

Montanier valide une option travaillée dans l’ombre

Ce repositionnement n’a rien d’un hasard.
Le staff l’avait préparé toute la semaine à l’entraînement, en quête de nouvelles solutions dans la course à la montée.

Après la rencontre, Philippe Montanier n’a pas caché sa satisfaction :

« Il a de l’activité, du volume, de la technique, du collectif… il coche beaucoup de cases. Sa polyvalence nous intéresse beaucoup. »

Le message est limpide :
Boakye devient une pièce stratégique dans la rotation des Verts.
Sa capacité à s’adapter, à répéter les efforts et à se projeter vers l’avant correspond parfaitement aux exigences d’une équipe qui vise la Ligue 1.

Une connexion prometteuse avec Kanté

Au-delà du cas individuel, un autre signal fort est apparu :
la complémentarité naissante avec Abdoulaye Kanté.

Les deux milieux ont :

  • alterné pressing et couverture,
  • multiplié les échanges,
  • posé rapidement des repères communs.

Kanté lui-même l’a reconnu :
il se sent très bien associé avec Boakye, preuve que quelque chose est peut-être en train de naître dans l’entrejeu stéphanois.

Or, dans un sprint final pour la montée, les automatismes au milieu font souvent la différence.

Le déclic vers la montée ?

La question est désormais simple : Boakye peut-il s’installer durablement comme relayeur titulaire ?

Tout plaide en sa faveur :

  • une première convaincante,
  • une polyvalence précieuse,
  • un profil parfaitement adapté à l’intensité de la Ligue 2.

Si cette option se confirme, l’ASSE pourrait bien avoir trouvé sa nouvelle arme fatale pour accélérer vers la Ligue 1. Et parfois, dans une saison, une seule idée tactique suffit à tout changer.

