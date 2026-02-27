À LA UNE DU 27 FéV 2026
ASSE Mercato : la recrue rêvée pour l’OM s’annonce chez les Verts ! 

Par Bastien Aubert - 27 Fév 2026, 15:20
L'entraîneur de l'ASSE, Philippe Montanier, donnant des indications lors du match contre Laval.
Si l’OM aurait bien besoin d’un préparateur mental pour évacuer ses tourments du moment, c’est bien l’ASSE qui va en recruter une pointure dans ce domaine.

L’ASSE a frappé un joli coup hors des terrains. Alors que certains clubs comme l’OM peinent à gérer la pression et les turbulences internes, les Verts ont misé sur l’expertise mentale pour construire ses succès de demain. 

Saliha Hioul, nouvelle arme des Verts

La nouvelle recrue ? Saliha Hioul, qui rejoint le club en tant que préparatrice mentale pour le centre de formation et l’équipe professionnelle féminine. Une arrivée annoncée par l’intéressée sur LinkedIn, qui ne cache pas sa fierté : intégrer un club « historique, riche de valeurs et d’ambition ». Sa mission est claire : accompagner les jeunes talents et les joueuses professionnelles pour révéler leur plein potentiel, dans un cadre exigeant mais bienveillant.

Une double influence pour une ASSE ambitieuse 

Le périmètre de Saliha Hioul est double : les jeunes du centre de formation et l’équipe féminine. Pour les premières, apprendre tôt à gérer la pression, fixer des objectifs et développer la résilience sera un atout considérable pour accélérer leur progression. Pour les féminines, évoluant dans un environnement compétitif et médiatisé, son accompagnement mental devient un facteur clé pour la stabilité et la performance.

Une expérience déjà solide

Saliha Hioul apporte avec elle une expérience significative : elle a travaillé pour l’agence Wasserman, Villeurbanne Handball ou encore la PSG Académie de Genève. Une expertise qui promet d’installer une véritable culture de la performance mentale à Saint-Étienne, du centre de formation jusqu’au plus haut niveau. L’ASSE envoie ainsi un signal fort : le mental compte autant que le talent. Et avec Saliha Hioul à bord, les Verts pourraient bien franchir un cap dans la préparation de leurs jeunes et de leurs équipes féminines.

