FC Barcelone : Flick lâche une annonce sur son avenir et fait un aveu sur le PSG

Par William Tertrin - 27 Fév 2026, 16:13
💬 Commenter
Hansi Flick lors de la conférence de presse avant la demi-finale aller de Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid.
En conférence de presse avant le match du FC Barcelone contre Villarreal, Hansi Flick a évoqué le PSG mais aussi son avenir.

Ce samedi au Camp Nou, le FC Barcelone reçoit Villarreal pour une très grosse opposition en haut du tableau de la Liga. 10 points d’écart séparent le 3e du championnat au leader blaugrana, qui vient d’apprendre qu’il affrontera Newcastle en 8es de finale de la Ligue des Champions.

En conférence de presse, Flick a réagi à la nouvelle, en évoquant subtilement le PSG : « Tous les matchs sont importants. Je ne me réjouis pas de ne pas affronter le Paris Saint-Germain, il faut respecter l’adversaire. Tout le monde veut atteindre la finale et le Newcastle United FC a aussi envie de gagner la Ligue des champions. Tous les adversaires sont difficiles. Tous les matchs sont importants. Ce ne sera pas facile. Il faut respecter l’adversaire. Newcastle a aussi envie de jouer ».

Flick évoque son avenir

À l’aube de diriger son 100e match à la tête du Barça, Hansi Flick a évoqué son avenir et la possibilité de coacher encore 100 matchs de plus : « Je profite chaque jour ici. Il fait un temps fantastique. J’aime mon travail. C’est un honneur. Et tout le monde doit être fier de l’équipe ».

Sous contrat jusqu’en 2027, il a souvent laissé entendre que son avenir était lié à celui de Joan Laporta, qui a démissionné de son poste de président il y a quelques jours pour mieux se consacrer aux prochaines élections. En attendant, c’est Rafael Yuste, actuel vice-président du Barça, qui assure la direction par intérim du club jusqu’au 30 juin prochain, date à laquelle le prochain président élu commencera son mandat.

