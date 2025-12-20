À LA UNE DU 20 DéC 2025
FC Barcelone : Flick prêt à prolonger, mais à une condition majeure !

Par William Tertrin - 20 Déc 2025, 17:03
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors d'une conférence de presse.
Il y a plusieurs mois, le FC Barcelone officialisait la prolongation du contrat de son entraîneur Hansi Flick jusqu’en 2027. Arrivé pour remplacer Xavi et redonner de l’élan au projet blaugrana, l’entraîneur allemand poursuit sa mission au sein d’un club où il se sent profondément impliqué et valorisé. Tellement valorisé qu’une nouvelle prolongation peut être imaginée.

En conférence de presse avant d’affronter Villarreal, Flick s’est exprimé longuement sur sa situation, son ressenti et ses objectifs à Barcelone. Malgré les nombreuses spéculations autour de son avenir, le technicien a tenu à souligner l’importance de sa relation avec l’encadrement du club — et notamment avec le président et Deco, le directeur sportif.

« Un an et demi comme entraîneur, c’est beaucoup de temps. Je suis heureux d’être dans ce club, de travailler avec Deco, le staff, l’équipe… tout le staff est fantastique. Le travail de Deco est incroyable. Et avec le président… c’est lui la raison pour laquelle je suis ici. »

Flick insiste sur la confiance qui lui est accordée au sein de l’institution catalane, une confiance qu’il juge essentielle pour construire un projet sportif solide :

« Il est important d’avoir de la confiance, et nous la ressentons. On verra ce qui se passera après les élections. C’est génial d’être ici un an et demi, mais cela dépend de la décision du président. »

L’Allemand ne nie pas que son engagement futur pourrait être influencé par les choix politiques du club, notamment à l’approche du renouvellement de la présidence. C’est une donnée qu’il observe avec attention, même s’il se dit prêt à continuer l’aventure.

« J’aimerais continuer à travailler ici, mais il faut assumer la responsabilité de notre jeu et des titres. J’espère garantir des succès l’année prochaine. »

Cette phrase résume bien l’état d’esprit de Flick : responsabilité, ambition et détermination. Il mesure l’importance de répondre aux attentes des supporters et des dirigeants en livrant des performances de haut niveau et en visant des titres, tout en tirant parti de l’effectif talentueux du Barça.

Sur le plan contractuel, Flick a déjà prolongé son bail avec le club jusqu’à l’été 2027, après une saison 2024-2025 couronnée de succès domestiques — dont la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne — et marquée par un impact immédiat sur l’équipe.

Pour autant, l’entraîneur adopte une vision pragmatique de son avenir : il souhaite être jugé sur les résultats et la progression sportive, plus que sur une prolongation purement formelle. Son objectif reste clair : continuer à construire une équipe compétitive et ambitieuse, tout en assumant la responsabilité de chaque match.

Ce positionnement traduit une philosophie de travail rigoureuse, ancrée dans la confiance mutuelle entre Flick, le club et ses dirigeants — un élément qui pourrait encore rallonger son séjour à Barcelone si les résultats suivent et si le projet reste cohérent.

