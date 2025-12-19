Alors qu’une rumeur a annoncé un intérêt du FC Barcelone pour l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, les dirigeants catalans seraient plutôt favorables à une prolongation d’Hansi Flick.

Nous l’avons relayée il y a deux jours : une rumeur venue d’Espagne annonçait un intérêt du FC Barcelone pour Luis Enrique. L’entraîneur du PSG est amoureux des Blaugranas, où il a joué de 1996 à 2004, a entraîné les jeunes de 2008 à 2011 avant de prendre en charge les pros entre 2014 et 2017. Lors de sa première saison aux commandes d’une équipe où brillaient Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar, Xavi, Andres Iniesta et tant d’autres, il avait d’ailleurs remporté le triplé Liga-Coupe du Roi-Champions League. Selon cette rumeur, l’idée était de faire revenir Luis Enrique dès l’été 2026, Hansi Flick montrant des signes de fatigue nerveuse, ou au pire à l’horizon 2027, quand les deux entraîneurs seront en fin de contrat avec leurs clubs respectifs.

Flick devrait prolonger jusqu’en 2028

Mais dès jeudi, cette rumeur était battue en brèche par Bild, qui a révélé la volonté de la direction barcelonaise de prolonger Hansi Flick. L’Allemand, beaucoup moins tendu qu’il y a deux semaines, quand il avait pleuré de rage après la victoire sur Alavés (3-1) suite à un coup de sang contre l’arbitre, va mieux. Le retour des blessés fait que son équipe joue mieux et les résultats suivent, le Barça étant leader décroché de la Liga. Flick ne serait pas contre prolonger l’aventure entamée en 2024 à deux conditions : qu’il ne signe qu’un an à chaque fois, histoire de pouvoir se séparer facilement au cas où, et que le club soit enfin en mesure de recruter comme il l’entend. Ce qui devrait être le cas.

C’est donc une bonne nouvelle pour le PSG, où Luis Enrique va pouvoir continuer le travail entamé en 2023 et qui a débouché sur l’historique année 2025 au cours de laquelle le club de la capitale a tout gagné, moins la Coupe du monde des clubs.