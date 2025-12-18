🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’équipementier de Kylian Mbappé souhaiterait prolonger son contrat mais il essaye également de débaucher Désiré Doué (PSG), ce qui pourrait influer sur les négociations.

Après son doublé hier en Coupe du Roi, Kylian Mbappé n’est plus qu’à une unité d’égaler les 69 buts de Cristiano Ronaldo en 2013, meilleur total pour un joueur du Real Madrid sur une année civile. Depuis le début de la saison, l’attaquant français a frappé à 28 reprises en 23 matches toutes compétitions confondues avec les Merengue. C’est donc le meilleur moment pour lui de négocier un nouveau contrat avec Nike. Car, comme l’explique le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, le bail entre les deux arrive à expiration en 2026. Des discussions ont été entamées pour le prolonger mais Nike n’est pas seul sur le coup et, surtout, Désiré Doué pourrait avoir un impact sur les négociations.

Adidas a un argument de poids pour récupérer Mbappé

« Le contrat qui lie Kylian Mbappé et Nike prend fin à l’été 2026, explique Hawkins. Le capitaine de l’équipe de France est en pleine négociation pour continuer son aventure avec la marque à la virgule. Adidas et Under Armour aimeraient l’attirer. Nike veut se donner les moyens de le conserver et travaille en parallèle pour essayer de faire signer Désiré Doué. » Adidas a un argument de poids puisqu’il est l’équipementier du Real Madrid. Passer Mbappé, tête de pont de la Maison Blanche, sous sa bannière serait l’idéale pour la marque aux trois bandes.

D’un autre côté, si Nike veut aussi s’offrir les services de Désiré Doué, il va devoir faire de gros efforts financiers car la cote du Parisien a explosé après son historique saison 2024-25 et son trophée Golden Ball. Mais cela laisse forcément moins de latitude financière pour prolonger Mbappé…