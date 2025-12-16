🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Ce mardi, le tribunal des prud’hommes de Paris a condamné le PSG à payer 61 M€ à Kylian Mbappé dans le litige qui les opposait. Le détail de ce paiement a été dévoilé. C’est incroyable…

On le sait, depuis que le Qatar investit des milliards dans le Paris Saint-Germain, les chiffres financiers sont extravagants. Et, on le sait aussi, la prolongation de Kylian Mbappé en 2022 battait tous les records. Mais il n’empêche que les montants divulgués par RMC ce mardi font halluciner. Il s’agit du détail des 61 M€ que le club de la capitale devra payer à son ancien joueur au titre de retenues sur salaire et de primes impayées pendant trois mois lors de sa dernière saison, en 2023-24.

1,5 M€ de prime d’éthique sur trois mois…

« 36.66.680 millions d’euros brut à titre de rappel de troisième échéance de prime de signature. 3.666.666 millions d’euros à titre de congés payés sur rappel de troisième échéance. 17.250.000 millions d’euros à titre de rappel de salaire des mois d’avril, mai et juin 2024. 1.725.000 millions d’euros à titre de congés payés sur rappel de salaire avril, mai et juin 2024. 1,5 million d’euros à titre de rappel de primes d’éthique des mois d’avril, mai et juin 2024. Et 150.000 euros brut à titre de congés payés sur rappel de prime d’éthique d’avril, mai et juin 2024. »

Le PSG a annoncé ne pas vouloir faire appel de cette décision et vouloir tirer un trait sur cette histoire, tout en souhaitant bonne route à Kylian Mbappé. Cette triste histoire, qui empoisonne la vie du club, du capitaine de l’équipe de France et du football hexagonal en général depuis deux ans, est définitivement terminée. Et elle ne manquera à personne…