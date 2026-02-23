À LA UNE DU 23 FéV 2026
FC Barcelone : Laporta balance 70 ans de corruption du Real Madrid !

Par Raphaël Nouet - 23 Fév 2026, 17:54
Joan Laporta aux côtés de Florentino Pérez après la finale de la Supercoupe d'Espagne.
Dans un livre qui sortira demain, le président du FC Barcelone, Joan Laporte, trouve culotté que le Real Madrid soit aussi virulent sur l’affaire Negreira, sachant qu’il a contrôlé les arbitres pendant 70 ans !

Demain sort en Espagne un livre qui va faire grand bruit. Et qui pourrait coûter cher à son co-auteur, Joan Laporta, candidat à sa propre succession à la présidence du FC Barcelone. Car dans cet ouvrage intitulé « Aixi hem salvat el Barça » (Comment nous avons sauvé le Barça), le dirigeant tacle à la gorge le Real Madrid au sujet de l’affaire Negreira. Alors que les Merengue ne cessent d’hurler au scandale concernant les paiement des Blaugranas à l’ancien responsable des arbitres, Laporta répond sèchement, rappelant que pendant 70 ans, c’est la Maison Blanche qui a eu le contrôle sur les arbitres !

« C’était, sans aucun doute, le plus grand scandale de l’histoire du football espagnol ! »

« Il convient de se rappeler que, pendant sept décennies et presque sans interruption, les présidents des comités d’arbitres, sous leurs différents noms, étaient des supporters madrilènes, d’anciens joueurs ou d’anciens entraîneurs et, dans certains cas, les trois en même temps. C’est-à-dire que, pendant soixante-dix ans, les membres, anciens joueurs ou anciens directeurs de Madrid ont nommé les arbitres qui devaient rendre justice sur le terrain de jeu à chacun des matchs de la Ligue et de la Coupe d’Espagne. C’était, sans aucun doute, le plus grand scandale de l’histoire du football espagnol ! »

Une déclaration de guerre, une de plus, qui ne passera pas inaperçue du côté de la capitale. D’ailleurs, le principal opposant à Laporta dans la course à l’élection présidentielle, Victor Font fait campagne pour une relation normalisée avec le Real Madrid. Après ce scud, qui succède déjà au retrait de la Super League et surtout à la domination du club catalan depuis un an et demi, les réconciliations semblent impossibles…

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)
03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)
08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)
10/03 : 8es de finale aller de la Champions League
15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)
18/03 : 8es de finale retour de la Champions League
22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)
05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)
19/04 : Finale de la Coupe du Roi
22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)
17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)
24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)
30/05 : Finale de la Champions League

