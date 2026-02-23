Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Après la défaite du FC Barcelona face au Girona FC (1-2), un autre événement a capté l’attention des supporters catalans : le message d’Aitana Bonmatí à l’égard de Joan García.

Si le FC Barcelone a joué contre Levante depuis, Aitana Bonmatí a tenu à féliciter Joan Garcia pour sa prestation à Gérone lundi dernier. « Joan García, tu es très fort ». Simple, direct, efficace. Sur X, la Ballon d’Or espagnole n’a pas hésité à féliciter publiquement le portier blaugrana après son match XXL. Une sortie remarquée, qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

Un MVP malgré la défaite

Car oui, malgré la défaite du FC Barcelone, García a livré une prestation impressionnante. Multipliant les parades décisives, il a longtemps maintenu son équipe à flot avant de céder. Désigné MVP du match, le jeune gardien a prouvé qu’il avait l’étoffe pour s’imposer au plus haut niveau, même dans la tempête. Le clin d’œil d’Aitana n’est pas anodin. Figure majeure du football espagnol, respectée bien au-delà du Barça, elle sait l’impact de ses mots. En saluant publiquement le gardien, elle lui apporte un soutien symbolique fort, à un moment où la pression médiatique peut être intense.

La toile s’emballe

Évidemment, il n’en fallait pas plus pour que les supporters s’emballent. Compliment sportif sincère ou message plus complice ? Les fans ont rapidement spéculé, transformant un simple tweet en sujet people brûlant. Une chose est sûre : si le FC Barcelone a perdu trois points, Joan García, lui, a gagné en crédibilité… et en popularité. Et quand Aitana Bonmatí valide, ça compte double.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

22/02 : FC Barcelone-Levante (25e journée de Liga)

28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League