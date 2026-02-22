Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

En pleine forme avec le Bayern Munich, Harry Kane (32 ans) doit composer avec une nouvelle rumeur du mercato, cette fois venant du FC Barcelone.

Harry Kane continue d’imposer son rythme en Bundesliga. Auteur d’un doublé important lors de la victoire serrée du Bayern face à l’Eintracht Francfort (3-2), le buteur anglais a porté son total à 43 buts toutes compétitions confondues. Un bilan qui positionne l’ancien capitaine de Tottenham en véritable leader offensif sur la scène européenne. Ce réalisme s’inscrit dans une dynamique collective où la pression est maximale, notamment à l’approche des échéances décisives pour le club bavarois.

La rumeur a explosé après les propos de Xavier Vilajoana, pré-candidat à la présidence du FC Barcelone. Interrogé sur les priorités du club en vue du mercato, Vilajoana a clairement affirmé que « des contacts existent avec les représentants de Kane ». Il a précisé, non sans insister sur la prudence : « Nous devons travailler de manière professionnelle, étudier les profils, et Kane fait indéniablement partie de nos pistes. C’est un buteur d’exception, un joueur d’équipe, et surtout un tueur dans les petits espaces, ce qui manque au Barça actuellement. »

La réponse claire de Kane face à l’intérêt du Barça

La réaction du principal intéressé ne s’est pas fait attendre. Interpellé à l’issue du match face à Francfort, Harry Kane a tenu à faire taire toute spéculation : « Je n’en ai pas entendu parler. Mon père et mon frère gèrent tout, mais ils ne m’ont rien dit. Comme je l’ai déjà dit, je suis très heureux ici au Bayern. Je me concentre sur cette saison et sur mon passage à Munich. Je le prends comme un compliment. » Une déclaration cash, qui rappelle l’attachement du joueur à son nouveau club et sa volonté de rester concentré sur ses objectifs sportifs immédiats.

Quelle suite pour Harry Kane et Barcelone ?

Si l’intérêt du Barça pour Kane illustre la volonté catalane de se renforcer, la prudence évoquée par Vilajoana laisse penser qu’aucune démarche concrète n’a été lancée. En restant focalisé sur sa saison, Kane envoie un signal fort à ses supporters et à ses dirigeants. Toutefois, l’agitation autour de la période des transferts rappelle que tout peut évoluer très rapidement dans le football moderne.

Pour mieux comprendre l’environnement actuel du mercato et les réactions des joueurs face aux rumeurs, les fans peuvent se référer à la décision majeure de Vinicius Jr concernant son avenir au Real Madrid, qui illustre à quel point gestion de carrière et rumeurs de transfert vont de pair dans les hautes sphères du football.

🗣️ Kane no se vincula con el Barça: "Lo tomo como un cumplido"



El interés lo confirmó Sergi Vilajoana, precandidato a las elecciones del Barça: "Hemos comenzado los contactos. Gente que vendrá en mi proyecto han empezado a sondear. pic.twitter.com/LQuMjibDq2 — Diario SPORT (@sport) February 22, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

22/02 : FC Barcelone-Levante (25e journée de Liga)

28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League