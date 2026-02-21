À LA UNE DU 21 FéV 2026
Revue de presse espagnole : une recrue se rapproche du Real Madrid, pluie de bonnes nouvelles au FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert - 21 Fév 2026, 10:49
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Voici la revue de presse espagnole en date du samedi 21 février 2026. Au menu, une première recul se rapproche du Real Madrid et des retours en pagaille au FC Barcelone.

AS : « Proche de Schlotterbeck »

AS affirme que le Real Madrid serait proche de mettre la main sur Nico Schlotterbeck, défenseur central du Borussia Dortmund. Au tarif de 50 millions d’euros, il est aussi dans le viseur du FC Barcelone.

MUNDO DEPORTIVO : « Ils reviennent »

Hansi Flick va récupérer Pedrid, Marcus Rashford et Gavi pour le match contre Levante ce dimanche. D’excellentes nouvelles venues de l’infirmerie du FC Barcelone.

MARCA : « On n’a pas gagné la Liga avant, on ne l’a pas perdu maintenant »

Joan Garcia se veut rassurant quant à la situation du FC Barcelone, qui pointe aujourd’hui à deux points du Real Madrid en tête de la Liga. Pour le gardien du Barça, rien n’est perdu pour le titre.

SPORT : « Que continue le pari sur le foot féminin »

Sport a donné la parole à Aitana Bonmati au sujet de la promotion du football féminin en Espagne. Sport confirme le retour de Gavi aux entraînements du FC Barcelone.

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

17/02 : Benfica Lisbonne-Real Madrid (barrage aller de la Champions League)

21/02 : Osasuna Pampelune-Real Madrid (25e journée de Liga)

25/02 : Real Madrid-Benfica Lisbonne (varrage retour de la Champions League)

02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)

08/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

22/02 : FC Barcelone-Levante (25e journée de Liga)

28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

