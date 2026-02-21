Revue de presse espagnole : une recrue se rapproche du Real Madrid, pluie de bonnes nouvelles au FC Barcelone ! 

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici la revue de presse espagnole en date du samedi 21 février 2026. Au menu, une première recul se rapproche du Real Madrid et des retours en pagaille au FC Barcelone.

AS : « Proche de Schlotterbeck »

AS affirme que le Real Madrid serait proche de mettre la main sur Nico Schlotterbeck, défenseur central du Borussia Dortmund. Au tarif de 50 millions d’euros, il est aussi dans le viseur du FC Barcelone.

MUNDO DEPORTIVO : « Ils reviennent »

Hansi Flick va récupérer Pedrid, Marcus Rashford et Gavi pour le match contre Levante ce dimanche. D’excellentes nouvelles venues de l’infirmerie du FC Barcelone.

MARCA : « On n’a pas gagné la Liga avant, on ne l’a pas perdu maintenant »

Joan Garcia se veut rassurant quant à la situation du FC Barcelone, qui pointe aujourd’hui à deux points du Real Madrid en tête de la Liga. Pour le gardien du Barça, rien n’est perdu pour le titre.

Sport a donné la parole à Aitana Bonmati au sujet de la promotion du football féminin en Espagne. Sport confirme le retour de Gavi aux entraînements du FC Barcelone.

