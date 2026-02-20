Real Madrid : Arbeloa promet une grosse riposte pour Vinicius et rassure à moitié pour Mbappé

Avant le match du Real Madrid face à Osasuna samedi, Álvaro Arbeloa a donné des nouvelles de Mbappé mais aussi de Vinicius après la polémique du côté du Benfica.

Ce vendredi, quelques jours après avoir remporté le barrage aller de Ligue des Champions sur le terrain de Benfica (1-0), Álvaro Arbeloa était présent en conférence de presse à la veille du match contre Osasuna. Il faut dire que l’actualité ne manque pas au tour du Real Madrid ces derniers jours, surtout après le nouveau scandale raciste autour de Vinicius, qui a eu une altercation verbale avec le joueur argentin Gianluca Prestianni, qui lui a parlé en couvrant sa bouche avec son maillot. Vini a affirmé que Prestianni lui avait adressé une insulte raciste, en particulier le mot « mono » (singe).

Face aux médias, le coach madrilène a donné des nouvelles de son ailier brésilien, dans des propos rapportés par Real France : « Il était triste, comme nous tous, et très indigné. C’est un acte raciste que nous ne voulons plus voir se reproduire, ça n’a pas sa place dans notre sport. Nous avons une énorme opportunité de ne pas laisser passer ça. (…) Je pense avoir été clair, l’important est de lutter contre ces actes. C’est inacceptable. Nous ne l’accepterons pas et nous ne le tolérerons pas. Ils nous auront en face d’eux. Je veux être clair, surtout quand il s’agit d’un collègue de profession. (…) Vinicius décide des matchs, marque des buts incroyables, porte l’équipe sur ses épaules… Et il n’a pas peur. Il peut vivre une situation comme celle de l’autre jour et revenir sur le terrain. On a tous reçu des insultes, malheureusement, mais moi on ne m’a jamais insulté à cause de la couleur de ma peau, je ne sais pas si je j’aurais été capable de revenir sur le terrain comme il l’a fait. Nous serons à ses côtés pour le défendre ».

Mbappé va mieux

Autre sujet central dans l’actualité du Real Madrid, l’état de Kylian Mbappé, dont le genou est fragile, même s’il a disputé l’intégralité de la rencontre face à Benfica : « Le genou de Mbappé va beaucoup mieux, même si tout n’a pas totalement disparu. Mais il a de meilleures sensations. Nous avons beaucoup progressé ces dernières semaines, mais je suis aussi serein qu’au moment où il y avait des critiques. Nous sommes conscients de l’exigence du club. Nous voulons continuer à nous améliorer. La Liga est longue, il va se passer beaucoup de choses. Nous ne voulons pas nous relâcher, pour tout gagner il faut donner 100%, on ne peut pas lever le pied si on veut gagner. »

Après la polémique, le Real Madrid devra donc poursuivre sa saison dès demain du côté de Pampelune.