Real Madrid : Arbeloa en dit plus sur la blessure de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé n’a pas participé à la victoire du Real Madrid hier face à la Real Sociedad (4-1). Alvaro Arbeloa a expliqué pourquoi.

Le Real Madrid a signé une prestation solide samedi soir contre la Real Sociedad, s’imposant largement 4 buts à 1 lors de la 24ᵉ journée de Liga. Privé de Kylian Mbappé, laissé sur le banc, le club merengue a pu compter sur un grand Vinicius Jr., auteur d’un doublé et décisif tout au long de la rencontre. Dès l’entame, les Madrilènes ont pris le dessus. Sur un centre inspiré de Trent Alexander-Arnold, Gonzalo Garcia a dévié le ballon pour inscrire le premier but à la 5ᵉ minute, donnant ainsi l’avantage aux locaux. La Real Sociedad, qui était invaincue toutes compétitions confondues depuis décembre, n’a pas tardé à réagir. Profitant d’une faute dans la surface madrilène, Mikel Oyarzabal a transformé un penalty pour ramener les deux équipes à égalité (21ᵉ). Mais ce moment de flottement n’a pas duré longtemps. Le tournant du match est intervenu peu après : Vinicius Jr. a obtenu puis transformé un penalty à la 25ᵉ minute, permettant au Real de reprendre l’avantage. Quelques minutes plus tard, Federico Valverde a aggravé le score avec une frappe puissante (31ᵉ), donnant une solide marge aux Merengues avant la pause. Et en début de seconde période, Vinicius Jr. a encore brillé en convertissant un second penalty (48ᵉ), son deuxième de la soirée, pour sceller le score à 4-1.

Mbappé de retour dès mardi contre Benfica

Avec ce succès, le Real Madrid grimpe provisoirement en tête du championnat, en attendant le match entre Girona et le FC Barcelone prévu lundi soir. En conférence de presse, Alvaro Arbeloa a fait le point sur la situation de Mbappé et il s’est montré rassurant en expliquant qu’il avait ménagé le champion du monde 2018 afin qu’il soit présent mardi soir à l’Estadio da Luz pour le barrage de Ligue des champions contre Benfica. « Kylian souffre de cette gêne depuis un certain temps. Il fait preuve d’une grande combativité à chaque fois qu’il entre sur le terrain, et aujourd’hui, nous avons décidé de ne prendre aucun risque avant mardi. Je pense qu’il sera disponible. »