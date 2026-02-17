À LA UNE DU 18 FéV 2026
[00:00]FC Barcelone : Flick intègre une femme à son staff, le vestiaire en folie ! 
[23:09]Real Madrid : Vinicius offre la victoire face à Benfica malgré un nouveau scandale raciste
[22:55]PSG : Paris renverse Monaco grâce à Doué et prend une option sur les 8es de LDC, les tops et flops
[22:30]Droits TV : Ligue 1+ (déjà) vouée à disparaître ? Une réponse est tombée
[22:02]PSG : Dembélé blessé contre Monaco, Luis Enrique paye une terrible gestion
[21:52]OL Mercato : un transfert XXL dans les tuyaux, les dirigeants se frottent déjà les mains
[21:06]RC Lens : un éventuel sacre en Ligue 1 fait déjà polémique, les supporters se déchirent !
[20:43]OM : Jérôme Rothen prend le FC Nantes pour fracasser les dirigeants marseillais et Beye
[20:20]ASSE : Ferreira, Lamba, Bernauer, Tardieu, Jaber… quel rôle à leur retour ?
[19:49]AS Monaco – PSG : les compos de Luis Enrique et Pocognoli sont connues
Real Madrid : Vinicius offre la victoire face à Benfica malgré un nouveau scandale raciste

Par William Tertrin - 17 Fév 2026, 23:09
Le Real Madrid a remporté le premier acte des barrages de la Ligue des Champions en battant Benfica 1‑0 ce mardi soir à Lisbonne, dans un match chargé en tensions et en émotions, notamment après un épisode raciste impliquant Vinícius.

Un Real Madrid revanchard

Après la défaite spectaculaire 4‑2 concédée face à Benfica fin janvier, match qui avait relégué le Real en barrages, les Madrilènes se sont présentés à l’Estádio da Luz avec la ferme intention de repartir du bon pied.

Aligné en 4‑4‑2 par Álvaro Arbeloa, le Real comptait notamment sur le retour de Kylian Mbappé, absent récemment pour préserver son genou, pour dynamiser son attaque. Du côté des Lisboètes, José Mourinho, ancien coach du Real, avait composé une formation offensive mais prête à exploiter les espaces.

Le match et l’épisode raciste

La rencontre a été très disputée et équilibrée en première période, malgré plusieurs occasions madrilènes. En seconde mi‑temps, Vinícius Júnior a débloqué la situation d’une superbe frappe (0‑1, 49e) après une combinaison avec Mbappé.

Mais cette célébration a été immédiatement suivie d’un incident grave : le Brésilien a accusé l’ailier argentin Gianluca Prestianni d’avoir proféré une insulte raciste à son encontre, déclenchant l’application du protocole anti‑racisme de l’UEFA. Le match a été interrompu plusieurs minutes, Vinícius ayant même été tenté de quitter le terrain avant que la rencontre ne reprenne.

Les faits sont désormais susceptibles d’être examinés par l’instance européenne, dans un contexte où Vinícius a déjà été victime de chants et insultes racistes à plusieurs reprises dans sa carrière.

Tensions et gestion du match

Même après la reprise, l’intensité est restée élevée. Benfica a poussé pour tenter d’égaliser, mais le Real est parvenu à contenir les assauts portugais jusqu’au coup de sifflet final. Dans les dernières minutes, l’entraîneur adverse José Mourinho a été expulsé, ajoutant encore à la dramaturgie de la soirée.

Un avantage à défendre au Bernabéu

Ce succès 1‑0 constitue une petite avance précieuse pour les Merengues avant le match retour, qui se jouera au Santiago‑Bernabéu la semaine prochaine. Les hommes d’Arbeloa auront à cœur de gérer cet avantage et d’éviter une nouvelle désillusion, comme celle vécue lors de leur dernier affrontement contre Benfica.

Real MadridLigue des champions

