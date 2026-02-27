RC Lens : la compo de Pierre Sage pour affronter Strasbourg

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter le RC Strasbourg dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1.

Ce vendredi, pour ouvrir la 24e journée de Ligue 1, le RC Lens se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Pierre Sage, avec les retours de Sangaré et Saïd comme titulaires. Coup d’envoi à 20h45 au stade de la Meinau.

La compo du RCL

Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson (cap), Udol – Thauvin, Édouard, Saïd.

La compo de Strasbourg

Penders – Doué, Omobamidele, Doukouré (cap), Ouattara – El-Mourabet, Barco – Moreira, Enciso, Godo – Panichelli.