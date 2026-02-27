À LA UNE DU 27 FéV 2026
[22:00]FC Barcelone Mercato : grande nouvelle pour l’avenir de Rashford, mais…
[21:30]ASSE : Montanier fait exploser une révélation des Verts
[21:00]PSG : la sonnette d’alarme est tirée, Paris déjà KO avant de retrouver Chelsea !
[20:20]FC Nantes : la journaliste taclée par Kombouaré riposte… et elle y va franco !
[19:48]RC Lens : la compo de Pierre Sage pour affronter Strasbourg
[19:40]Stade Rennais : Franck Haise doit laver un premier affront infligé par les supporters du FC Nantes 
[19:10]OM : Roberto De Zerbi a pris une grosse décision pour son futur
[18:42]FC Barcelone Mercato : le feu vert a été donné pour le remplaçant de Lewandowski
[18:20]ASSE : la tendance est confirmée pour les choix de Montanier face à Pau
[18:03]OL : Fonseca en panique avant l’OM, le RC Lens va aussi devoir en faire les frais
RC Lens : la compo de Pierre Sage pour affronter Strasbourg

Par William Tertrin - 27 Fév 2026, 19:48
💬 Commenter
Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter le RC Strasbourg dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1.

Ce vendredi, pour ouvrir la 24e journée de Ligue 1, le RC Lens se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Pierre Sage, avec les retours de Sangaré et Saïd comme titulaires. Coup d’envoi à 20h45 au stade de la Meinau.

La compo du RCL

Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson (cap), Udol – Thauvin, Édouard, Saïd.

La compo de Strasbourg

Penders – Doué, Omobamidele, Doukouré (cap), Ouattara – El-Mourabet, Barco – Moreira, Enciso, Godo – Panichelli.

