RC Lens : la compo de Pierre Sage pour affronter Strasbourg

Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter le RC Strasbourg dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1.
Ce vendredi, pour ouvrir la 24e journée de Ligue 1, le RC Lens se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Pierre Sage, avec les retours de Sangaré et Saïd comme titulaires. Coup d’envoi à 20h45 au stade de la Meinau.
La compo du RCL
Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson (cap), Udol – Thauvin, Édouard, Saïd.
𝑯-𝟏 avant #RCSARCL 🔴🟡— Racing Club de Lens (@RCLens) February 27, 2026
Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 aligné par le coach Pierre Sage pour débuter face au @RCSA.
📋 @msangare2002 et Wesley Saïd font leur retour en tant que titulaires.#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/LSVufSdLFk
La compo de Strasbourg
Penders – Doué, Omobamidele, Doukouré (cap), Ouattara – El-Mourabet, Barco – Moreira, Enciso, Godo – Panichelli.
Le 𝙓𝙄 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙩 🆚 @RCLens— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 27, 2026
▸ #RCSARCL pic.twitter.com/M2zzgcybOC