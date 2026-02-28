RC Lens Mercato : le successeur de Risser serait déjà identifié, c’est un ancien de l’ASSE

Très courtisé, Robin Risser sera un des dossiers chauds à surveiller au RC Lens cet été. Et un premier nom vient d’être évoqué pour sa succession.

La semaine dernière contre l’AS Monaco, Robin Risser avait vécu un match assez compliqué sous les yeux de Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens de l’équipe de France. Avec 3 buts encaissés, il a pris un petit coup sur la tête, mais a montré qu’il n’était pas du tout perturbé par cette performance. Sur la pelouse de Strasbourg vendredi (1-1), il a réalisé 4 arrêts, même s’il a subi un lob de Panichelli suite à une erreur de Ganiou. En tout cas, Risser a très rapidement switché, et cela a sans doute dû plaire à ses très nombreux courtisants.

Récemment, un intérêt de Tottenham (16e de Premier League) a été évoqué, comme relayé sur notre site. Le club anglais ferait de Risser sa priorité pour remplacer Guglielmo Vicario, poussé dehors. Un éventuel départ d’un des meilleurs gardiens de Ligue 1 ferait très mal au RC Lens dans l’optique de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, surtout à un poste aussi central. Sous contrat jusqu’en 2030, Risser a vu sa valeur grimper en flèche, et un premier nom vient d’être évoqué pour sa succession.

Un ancien de l’ASSE dans le viseur ?

En effet, même si l’information est à prendre avec d’énormes pincettes, le RC Lens suivrait le profil de Noah Raveyre, selon le site Morning Foot. Le gardien de 20 ans, formé à l’ASSE et qui évolue désormais à Pau, se fait remarquer en Ligue 2. Il avait quitté les Verts libre de tout contrat pour rejoindre l’AC Milan en 2023, et a été transféré à Pau l’été dernier.

Sous contrat jusqu’en 2028 dans le Béarn, Raveyre est en train d’emmagasiner de l’expérience, à l’image d’un Risser qui avait été prêté par Strasbourg à Dijon et au Red Star avant de rejoindre le RC Lens. Même si cette rumeur reste à confirmer et que Risser est encore très loin d’un départ, il est possible que le RCL continue de miser sur des profils jeunes et à fort potentiel. En attendant, un sacré remue-ménage s’annonce cet été au Racing concernant les gardiens. Gurtner et Gorgelin sont en fin de contrat, tandis que Koffi, Fortin et Pandor vont revenir de prêt.