ASSE : Larqué lâche une bombe et défend les Ultras face au gouvernement !

Enorme sortie de Jean-Michel Larqué. L’ancien capitaine de l’ASSE défend farouchement les Magic Fans et Green Angels, menacés de dissolution.

Jean-Michel Larqué monte au créneau pour les Ultras

Le débat autour des supporters refait surface en France, et du côté de l’AS Saint-Étienne, la tension est particulièrement palpable. Les groupes ultras emblématiques du club, les Magic Fans et les Green Angels, sont une nouvelle fois menacés de dissolution.

Dans ce contexte explosif, une figure légendaire des Verts a décidé de sortir du silence. Jean-Michel Larqué, ancien capitaine du club et voix respectée du football français, a pris clairement position en faveur des supporters stéphanois.

Actuellement en pleine promotion du livre Histoires de Champion, qu’il a préfacé, Larqué s’est exprimé dans une interview accordée à Pascal Pacaly. Cet ouvrage, disponible notamment à la Boutique des Verts et au Musée des Verts, retrace le parcours de Bernard Champion, figure historique du centre de formation de L’Étrat.

Mais au-delà de la promotion du livre, c’est bien la situation des ultras qui a retenu l’attention.

« Une faiblesse du gouvernement » : une déclaration forte

Dans cette prise de parole diffusée sur YouTube, Jean-Michel Larqué n’a pas hésité à critiquer ouvertement les autorités.

Face aux menaces de dissolution visant les groupes de supporters, il a livré une analyse tranchée :

« Pour moi, cette envie de dissolution montre la faiblesse du gouvernement. Il y a des solutions à trouver mais c’est beaucoup plus facile d’interdire les déplacements. Cela ne solutionnera rien du tout. »

Des mots forts, qui relancent un débat sensible dans le football français. Depuis plusieurs mois, les incidents dans les stades ont conduit à un durcissement des mesures, mais ces décisions sont loin de faire l’unanimité.

Pour Larqué, la solution ne passe pas par des sanctions collectives, mais par un travail de fond avec les supporters.

Les kops, une force sous-estimée selon Larqué

Au-delà de la polémique, l’ancien capitaine des Verts a également tenu à rendre hommage à l’ambiance unique de Geoffroy-Guichard.

Dans un passage marquant de l’entretien, il confie :

« J’aurais adoré jouer en présence des kops. L’ambiance des kops est encore plus forte que celle des années 70. On aurait peut-être été encore plus forts. »

Un aveu fort venant d’un joueur qui a pourtant connu l’âge d’or de l’ASSE. Pour lui, les groupes comme les Magic Fans et les Green Angels ne sont pas un problème, mais une richesse pour le club.

Cette déclaration souligne l’importance du rôle des supporters dans la performance d’une équipe, notamment dans un stade aussi mythique que celui de Saint-Étienne.

Un soutien qui relance le débat à Saint-Étienne

Avec cette prise de position, Jean-Michel Larqué remet les supporters au cœur du débat. À l’heure où les décisions politiques se multiplient, son intervention pourrait bien relancer les discussions autour de la gestion des tribunes en France.

Pour l’AS Saint-Étienne, l’enjeu est énorme. Les Magic Fans et les Green Angels représentent une partie essentielle de l’identité du club, de son histoire et de son atmosphère.

Reste désormais à savoir si cette sortie médiatique aura un impact concret… ou si le bras de fer entre autorités et supporters va encore s’intensifier dans les semaines à venir.

Une chose est sûre : à Saint-Étienne, le sujet est loin d’être clos.

Infos et commandes du livre : https://leseditionsdujoyeuxpendu.com/ouvrages/

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2