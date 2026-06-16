Le grand jour est arrivé. Pour son entrée dans cette Coupe du monde, l’équipe de France affronte le Sénégal ce mardi soir au MetLife Stadium d’East Rutherford. À quelques minutes du coup d’envoi, Didier Deschamps et Pape Thiaw ont dévoilé leurs compositions officielles pour ce choc particulièrement attendu.

Pour ce qui pourrait être sa dernière Coupe du monde à la tête des Bleus, Didier Deschamps a choisi la continuité. Le sélectionneur français aligne le onze pressenti ces dernières heures avec un système qui devrait s’articuler autour d’un 4-2-3-1.

La principale information concerne la présence de Désiré Doué dans le onze de départ. Le jeune talent français a été préféré à Bradley Barcola sur le côté gauche de l’attaque. Une marque de confiance forte de la part du sélectionneur pour l’un des joueurs les plus prometteurs du football français.

Derrière, Theo Hernandez a gagné son duel avec Lucas Digne pour occuper le couloir gauche. En défense centrale, William Saliba est bien titulaire malgré les interrogations liées à ses récents problèmes de dos. Le défenseur d’Arsenal formera la charnière avec Dayot Upamecano devant Mike Maignan.

Autour de Kylian Mbappé, capitaine et leader offensif des Bleus, on retrouvera Michael Olise, Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour tenter de faire sauter le verrou sénégalais.

La composition de la France :

Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué – Mbappé.

En face, le Sénégal a également fait des choix forts. Pape Thiaw a décidé de miser sur l’expérience en titularisant Kalidou Koulibaly aux côtés de Moussa Niakhaté dans l’axe de la défense. Une décision notable puisque le défenseur d’Al-Hilal revient tout juste de blessure et n’avait disputé que huit minutes lors du match de préparation contre l’Arabie saoudite après deux mois d’absence. Autre retour important, celui d’Idrissa Gueye, remis de ses pépins physiques et immédiatement lancé dans le grand bain pour apporter son expérience au milieu de terrain. Offensivement, les Lions de la Teranga compteront sur un trio redoutable composé d’Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson et Sadio Mané pour tenter de faire vaciller la défense française.

La composition du Sénégal :

Edouard Mendy – Krepin Diatta, Koulibaly, Niakhaté, El Hadji Malick Diouf – Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye – Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mané.

Sur le papier, la France part avec les faveurs des pronostics, mais le Sénégal possède suffisamment de talent et d’expérience pour poser de sérieux problèmes aux hommes de Didier Deschamps. Une affiche qui promet déjà beaucoup pour lancer la compétition.