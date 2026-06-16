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FRANCE

France – Sénégal (3-1) : les Bleus se réveillent et signent un début prometteur en Coupe du Monde 

Par Bastien Aubert - 16 Juin 2026, 23:05
Kylian Mbappé

Au MetLife Stadium, devant près de 82 000 personnes, la France a pris le dessus sur le Sénégal (3-1) au prix d’une seconde période de très haut niveau.

La France, aux deux visages, tient sa première victoire de la Coupe du Monde. Si les Bleus ont été très peu dangereux et même inquiétants en première période, avec notamment une frappe de Nicolas Jackson sur le poteau de Mike Maignan (25e), ils se sont réveillés au retour des vestiaires. 

Un penalty oublié pour les Bleus ?

Doué était le premier à déclencher les hostilités, à côté (46e). Olise, discret, sortait enfin de sa boîte mais butait sur Mendy au sol (53e). L’ancien gardien de Chelsea sauvait encore les siens devant Mbappé (56e). 

Mbappé sort de sa boîte 

Sur sa lancée, le Madrilène était à deux doigts de provoquer un penalty suite à une faute pourtant évidente de Mané dans la surface (58e). Idéalement servi par Olise, Mbappé ouvrait enfin le score d’une frappe en pivot (1-0, 66e). 

Barcola, buteur sur son premier ballon !

Dominateurs, les hommes de Didier Deschamps maintenaient la pression sur les Sénégalais et l’entrée de Bradley Barcola était mise à profit dès son premier ballon d’une subtile pichenette (2-0, 82e). Si Ibrahim Mbaye réduisant le score (2-1), Mbappé lui répondait d’une frappe magnifique de loin (3-1). Une victoire bien ficelée et prometteuse pour la suite du Mondial.

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