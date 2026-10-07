Directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi ne semble pas pressé de lancer certains jeunes dans l’équipe de Bruno Genesio.

Alors que l’OM doit composer avec un contexte économique qui pousse davantage le club à s’appuyer sur ses jeunes, Grégory Lorenzi refuse de considérer leur intégration comme une simple évidence. Dans L’Équipe, le directeur sportif phocéen a clairement tempéré les attentes.

Lorenzi appelle à la prudence avec les jeunes de l’OM

« Je mets encore un point d’interrogation sur eux. C’est aussi un projet sur du moyen, long terme. Il ne s’agit pas de les faire jouer en claquant des doigts », a expliqué Lorenzi. Un message qui peut être interprété comme un rappel à l’ordre concernant la gestion des jeunes au sein de l’effectif de Bruno Genesio. Pour le dirigeant, leur présence dans le groupe doit avant tout répondre à une logique sportive et à leur niveau de préparation.

Lorenzi reconnaît toutefois que la situation actuelle offre davantage d’opportunités aux jeunes pousses de l’OM. « On en a de plus en plus car il n’y a pas d’autres choix », admet-il, tout en soulignant les différences de maturité entre les joueurs. « Certains commencent à saisir leur chance, d’autres ne sont pas prêts. Il faut être prudent avec eux », poursuit le directeur sportif.

Un projet qui dépasse la simple équipe première de l’OM

L’OM entend donc donner du temps à ses jeunes, sans leur imposer trop rapidement la pression du très haut niveau. Une position qui pourrait limiter, à court terme, la marge de manœuvre de Bruno Genesio pour s’appuyer massivement sur le centre de formation. Pour Lorenzi, la question des jeunes ne peut d’ailleurs pas être dissociée du projet global du club.

L’OM doit notamment poursuivre la structuration de son centre de formation afin de faire émerger davantage de joueurs capables, à terme, de s’imposer avec les professionnels. « Il faut se pencher sur ce sujet quand on voit la situation économique, et au-delà de ça, il y a un projet de structuration du centre », a ajouté Lorenzi. Le message est donc clair : l’OM veut davantage compter sur ses jeunes, mais pas à n’importe quel prix. Bruno Genesio devra composer avec cette ligne directrice, alors que certains talents pourraient rapidement frapper à la porte de l’équipe première.