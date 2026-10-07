En manque de solutions en attaque, Bruno Genesio pourrait piocher dans les catégories de jeunes de l’OM.

L’OM doit toujours composer avec un effectif réduit. La trêve internationale a privé Bruno Genesio de plusieurs éléments importants, alors que le calendrier va rapidement redevenir particulièrement chargé.

Telusson s’entraîne avec les pros de l’OM

Dans ce contexte, l’entraîneur marseillais pourrait être tenté de regarder du côté de la formation. Et un jeune attaquant aurait justement retenu son attention. Selon le compte GP013, particulièrement suivi lorsqu’il s’agit des jeunes pousses de l’OM, Jah-Mason Telusson aurait participé à une séance d’entraînement avec le groupe professionnel sous la direction de Bruno Genesio. Une information qui mérite forcément d’être surveillée. Car Telusson n’est pas un jeune joueur arrivé à Marseille par hasard.

Âgé de 18 ans, l’attaquant a rejoint l’OM cet été en provenance de l’OGC Nice. Le club phocéen l’a engagé pour trois saisons et l’a d’abord intégré à son équipe Pro 2. Né le 20 mai 2008 à Villeneuve-Saint-Georges, Jah-Mason Telusson est un attaquant capable d’évoluer dans l’axe, mais également sur le côté gauche. Son parcours est également intéressant. Passé par le FC Fleury 91 puis le CS Brétigny, il avait rejoint le centre de formation de l’OGC Nice en 2023. Il a également porté le maillot des équipes de France de jeunes. La FFF recense notamment cinq sélections, dont trois avec les U18 et deux avec les U16. De quoi expliquer pourquoi l’OM a décidé de miser sur lui.

Genesio pourrait avoir une idée derrière la tête

Telusson arrive toutefois à Marseille dans une logique de post-formation. Son intégration en Pro 2 doit lui permettre de poursuivre sa progression avant d’espérer franchir les différentes étapes menant au groupe professionnel. L’OM ne l’a donc pas recruté comme une solution immédiate au manque d’attaquants mais la situation actuelle pourrait accélérer les choses. Avec plusieurs joueurs absents durant la trêve internationale, Genesio doit travailler avec un groupe réduit. Dans ce contexte, permettre à certains jeunes de s’entraîner avec les professionnels constitue également un moyen de préparer des solutions pour la suite de la saison.

Et si Telusson a effectivement été choisi pour participer à une séance avec les A, ce n’est évidemment pas anodin. Le technicien marseillais connaît l’importance de disposer d’un groupe suffisamment profond. L’arrivée de Telusson répond d’abord à une logique de développement, mais son profil offensif pourrait intéresser Genesio sur le long terme. Le jeune attaquant avait d’ailleurs affiché une efficacité intéressante dans les catégories de jeunes avec l’OGC Nice, où il s’était notamment illustré en U19 (13 buts en 17 matches de championnat U19 lors de sa dernière saison). Il faudra évidemment confirmer ces performances à un niveau supérieur. Mais pour l’OM, le signal envoyé est intéressant : plutôt que de chercher systématiquement des solutions à l’extérieur, le club peut aussi commencer à exploiter davantage ses jeunes talents.