OM : double bonne nouvelle signée Genesio avant Troyes !

Bruno Genesio a enregistré une excellente nouvelle à l’entraînement de l’OM avec les présences de Milan Leccese et Antoine Valero, qui crèvent l’écran avec la Pro 2.

À quelques jours du déplacement de l’OM à Troyes, Bruno Genesio continue de donner une place aux jeunes pousses marseillaises. Ce mercredi, Milan Leccese et Antoine Valero ont participé à la séance avec le groupe professionnel.

Leccese et Valero encore avec les pros

Les deux jeunes talents du centre de formation ne sont pas inconnus du groupe de Bruno Genesio. Milan Leccese et Antoine Valero avaient déjà été conviés à certaines séances avec les professionnels, notamment avant le déplacement européen à Besiktas.

Leur nouvelle présence à l’entraînement est donc particulièrement intéressante alors que l’OM traverse une période délicate et manque de solutions offensives. Valero, attaquant, et Leccese, milieu, représentent deux profils suivis de près par le club. Les deux joueurs figurent dans l’effectif de la Pro 2 marseillaise cette saison.

Pour Genesio, ces séances constituent surtout une occasion supplémentaire d’observer les jeunes au contact du groupe professionnel avant de faire ses choix pour Troyes.

Mmadi rassure également l’OM

Autre bonne nouvelle : Tadjidine Mmadi était également présent. Le jeune Marseillais avait été laissé au repos après avoir été touché avec l’équipe de France U20.

Genesio récupère donc progressivement des solutions à l’approche de Troyes, mais ces présences pourraient surtout offrir une belle opportunité aux jeunes du centre de formation. Reste désormais à savoir si l’un d’entre eux fera partie du groupe marseillais pour le déplacement dans l’Aube.