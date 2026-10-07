OM : Lorenzi a vendu la mèche sur un gros problème qui plombe déjà l’équipe

Après un début de saison très compliqué, Grégory Lorenzi a mis en lumière une statistique préoccupante concernant l’OM.

L’OM traverse une période particulièrement délicate. Après cinq journées de Ligue 1, le club phocéen ne compte que trois points et occupe la 17e place du classement, après quatre défaites consécutives en championnat.

Interrogé sur les difficultés physiques de son équipe, le directeur sportif marseillais Grégory Lorenzi a reconnu une faiblesse qui interpelle dans son entretien accordé à L’Équipe. « On est l’équipe qui court le moins en L1 », a-t-il expliqué, avant d’ajouter : « On n’est pas capables de faire plus, alors on réfléchit avec le staff à des moyens de contourner ça. »

L’OM obligé de s’adapter

Pour Lorenzi, cette situation ne traduit pas nécessairement un manque d’investissement des joueurs. Le dirigeant estime plutôt que certaines caractéristiques de l’effectif limitent les possibilités de l’équipe. Le staff de Bruno Genesio doit donc trouver des solutions tactiques pour compenser ce déficit.

Le match contre le PSG en a été une illustration. Marseille avait notamment choisi de ne pas aller chercher son adversaire trop haut afin de protéger davantage sa défense. Lorenzi a également souligné que l’OM encaissait ses buts en moyenne 24 secondes après une perte de balle, preuve selon lui d’une équipe parfois trop exposée. Selon les données rapportées après cette rencontre, les Marseillais avaient parcouru 113 kilomètres contre 114 pour le PSG, mais avec un volume de courses à haute intensité inférieur à celui des Parisiens.

Avec un effectif difficile à remodeler et des contraintes financières importantes, l’OM doit donc trouver des solutions en interne. Pour Grégory Lorenzi, l’objectif est désormais clair : adapter le jeu de l’équipe afin de limiter l’impact de cette faiblesse physique.