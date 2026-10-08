OM : une erreur de Benatia pourrait coûter très cher cet hiver !

L’Olympique de Marseille pourrait bien payer une nouvelle fois les conséquences d’un choix de Medhi Benatia ! Parti cet hiver à Sassuolo contre environ 12 millions d’euros, Darryl Bakola vaut désormais près de 30 millions d’euros. Et alors que la Juventus s’intéresse sérieusement à l’ancien minot marseillais, cette piste pourrait compliquer le départ de Pierre-Emile Højbjerg, dont l’OM aimerait alléger le gros salaire. Un scénario particulièrement frustrant pour les dirigeants olympiens.

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes que l’Olympique de Marseille pourrait déjà voir l’un de ses dossiers les plus importants se compliquer. En grande difficulté sportive et désireux de réduire sa masse salariale, le club phocéen pourrait envisager un départ de Pierre-Emile Højbjerg, l’un des joueurs les mieux rémunérés de son effectif.

Et une porte de sortie particulièrement intéressante semblait se dessiner en Italie. Confrontée aux blessures de Khéphren Thuram et Manuel Locatelli, la Juventus cherche activement à renforcer son milieu de terrain. Le profil de l’international danois plaît énormément à Luciano Spalletti, qui souhaiterait apporter de l’expérience et du leadership à son entrejeu.

Mais voilà qu’un ancien joueur de l’OM pourrait venir bouleverser les plans marseillais. Et pas n’importe lequel : Darryl Bakola, l’un des grands espoirs du centre de formation olympien, vendu à Sassuolo lors du dernier mercato hivernal.

Bakola, l’erreur à 30 M€ de Benatia ?

Son départ avait déjà suscité quelques regrets à Marseille. En janvier dernier, Darryl Bakola avait quitté son club formateur pour rejoindre Sassuolo dans une opération estimée à 10 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter 2 millions de bonus.

Quelques mois plus tard, le jeune milieu français de 18 ans est en train de donner une tout autre dimension à sa carrière. Ses performances en Serie A ont rapidement attiré l’attention de plusieurs grosses écuries européennes. Et sa valeur aurait déjà explosé !

Selon la presse italienne, Sassuolo pourrait désormais réclamer jusqu’à 30 millions d’euros pour laisser filer son jeune talent. Soit près de trois fois le montant fixe déboursé pour le recruter à Marseille. Une progression spectaculaire qui pose forcément question sur la gestion de ce dossier par Medhi Benatia et l’ancienne direction sportive olympienne.

D’autant que, selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus serait désormais passée à l’action. Giovanni Carnevali, administrateur délégué du club turinois, a récemment échangé avec Francesco Palmieri, directeur sportif de Sassuolo. Les discussions autour de Bakola pourraient s’intensifier dans les prochaines semaines.

🔜La Gazzetta dello Sport: Juventus wants to sign Darryl Bakola🇫🇷 from Sassuolo. The Turin club began negotiations on the signing of an 18-year-old player. pic.twitter.com/V6h9EIkgJm — Konuko#Youth (@KonukoYouth) October 7, 2026

La Juventus pourrait aussi compliquer le départ d’Højbjerg !

Et c’est là que le dossier devient particulièrement contrariant pour l’Olympique de Marseille. Car en parallèle de son intérêt pour Bakola, la Juventus continue de suivre Pierre-Emile Højbjerg.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le milieu danois de 31 ans représente un salaire important dans l’effectif marseillais. Son départ pourrait permettre aux dirigeants olympiens de retrouver une certaine marge de manœuvre financière en vue du mercato hivernal.

Mais la concurrence avec Bakola pourrait compliquer les choses. Si la Juventus décide de concentrer ses efforts financiers sur l’ancien Marseillais, l’OM pourrait voir une piste sérieuse pour Højbjerg se refroidir.

Attention toutefois : les deux dossiers ne sont pas forcément incompatibles. Selon la Gazzetta dello Sport, les dirigeants turinois envisageraient même de recruter les deux joueurs, l’un dès janvier et l’autre durant l’été 2027. Reste à savoir si la Vieille Dame aura les moyens de concrétiser cette double opération.

Pour Marseille, le constat pourrait néanmoins être particulièrement amer. Non seulement le club a laissé partir un jeune talent dont la valeur a considérablement augmenté en quelques mois, mais ce même joueur pourrait désormais entrer en concurrence avec un départ que l’OM aurait tout intérêt à négocier cet hiver.

Un véritable effet boomerang pour Medhi Benatia ? Alors que Marseille cherche des solutions pour rééquilibrer son effectif et ses finances, le dossier Bakola pourrait bien rappeler aux dirigeants olympiens qu’un choix effectué lors d’un mercato peut avoir des conséquences plusieurs mois plus tard. Et si la Juventus venait finalement à privilégier l’ancien minot plutôt qu’Højbjerg, les regrets seraient encore plus grands sur la Canebière !