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FRANCE

OM : le verdict est tombé pour Maupay après son Classique manqué

Par Louis Chrestian - 8 Oct 2026, 12:49
OM : le verdict est tombé pour Maupay après son Classique manqué

En échec sur deux grosses occasions face au PSG, Neal Maupay ne cherche aucune excuse. L’attaquant de l’OM assume son manque d’efficacité et pourrait rapidement obtenir une occasion de répondre sur le terrain.

Maupay ne fuit pas ses responsabilités

Neal Maupay n’a pas connu la soirée espérée lors du Classique face au PSG. L’attaquant marseillais s’est procuré deux grosses occasions, sans parvenir à les convertir. Deux échecs forcément frustrants dans un rendez-vous aussi important pour l’OM, mais que le Français a choisi d’assumer publiquement.

« C’est le foot, j’en ai connu d’autres », a-t-il confié dans un extrait de RMC Sport relayé par ActuL1. Une réaction sans détour, fidèle au tempérament d’un joueur qui n’a jamais caché son goût pour les duels et les rencontres sous tension.

« Je ne lâche jamais rien »

Plutôt que de s’attarder sur ses occasions manquées, Maupay préfère déjà regarder vers la suite. « Je ne lâche jamais rien », a également assuré l’avant-centre olympien. Un message clair alors que sa prestation face au PSG aurait pu laisser des traces sur le plan mental.

Depuis son arrivée à l’OM, le Français doit composer avec la concurrence dans le secteur offensif. Son caractère et sa capacité à rester concerné peuvent toutefois peser au moment où le staff marseillais doit revoir ses plans.

Le Classique restera donc un rendez-vous manqué sur le plan personnel, mais Maupay ne compte pas laisser cette soirée définir sa dynamique. La meilleure réponse passera désormais par davantage de justesse dans le dernier geste.

Une nouvelle chance contre Troyes

La blessure d’Amine Gouiri pourrait justement rebattre les cartes à la pointe de l’attaque. Maupay apparaît comme une option pour la rencontre face à Troyes, programmée dimanche soir. Une opportunité immédiate de retrouver de la confiance et, surtout, de se montrer décisif.

Il ne s’agit pas encore d’une garantie de titularisation, les éléments disponibles ne précisant pas les choix du staff. Mais l’absence de Gouiri ouvre nécessairement une place supplémentaire dans la rotation offensive marseillaise. Dans ce contexte, l’ancien attaquant de l’ASSE peut espérer obtenir du temps de jeu.

Le terrain pour effacer les regrets

Après un tel match, Maupay n’aura pas besoin d’un long discours pour faire oublier ses ratés. Une prestation solide contre Troyes suffirait à remettre son énergie et son activité au premier plan. À l’inverse, un nouveau manque d’efficacité prolongerait les interrogations autour de sa capacité à saisir les occasions qui se présentent.

L’attaquant de l’OM a en tout cas donné le ton : pas question de se cacher ni de renoncer. La réponse est désormais attendue sur le terrain dimanche soir.

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