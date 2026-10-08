OM : l’AC Milan pourrait offrir un rebond en or à Benatia

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Quelques mois après son départ de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia pourrait retrouver un poste particulièrement prestigieux ! L’ancien directeur du football de l’OM serait intéressé par une arrivée à l’AC Milan, l’un des clubs les plus titrés de l’histoire du football européen. Alors que les dirigeants italiens cherchent à renforcer leur organisation sportive, le Marocain aurait déjà fait savoir qu’il était largement disponible pour rejoindre les Rossoneri. Un rebond spectaculaire se dessine-t-il pour l’ancien dirigeant marseillais ?

Medhi Benatia n’a peut-être pas dit son dernier mot dans le football européen ! Après une aventure particulièrement mouvementée à l’Olympique de Marseille, l’ancien international marocain pourrait rapidement retrouver un nouveau défi à la hauteur de ses ambitions.

Et pas n’importe lequel ! Selon les informations du journaliste Matteo Moretto, rapportées ce jeudi par la presse italienne, le profil de Benatia serait évoqué du côté de l’AC Milan. Le club lombard envisage de renforcer sa direction sportive et explore actuellement plusieurs possibilités pour accompagner son projet.

Une opportunité particulièrement intéressante pour l’ancien dirigeant olympien, qui connaît parfaitement le championnat italien après ses passages à l’Udinese, à l’AS Roma et à la Juventus durant sa carrière de joueur.

Mais surtout, Benatia aurait déjà envoyé un signal particulièrement fort aux dirigeants milanais !

Benatia se montre très disponible pour l’AC Milan !

D’après Matteo Moretto, Gerry Cardinale, propriétaire de l’AC Milan via RedBird Capital Partners, souhaite améliorer l’organisation sportive du club. Plusieurs profils seraient actuellement étudiés et des entretiens sont prévus dans les prochaines semaines.

Et parmi les candidats potentiels, le nom de Medhi Benatia commence à circuler avec insistance.

L’ancien responsable du football à Marseille aurait notamment fait savoir qu’un retour en Italie l’intéresserait énormément. Selon le journaliste italien, Benatia se serait montré très disponible pour rejoindre les Rossoneri en cas de sollicitation officielle.

Une information qui pourrait surprendre les supporters marseillais, alors que son passage à l’OM avait suscité de nombreux débats concernant la politique sportive du club.

Pour le moment, aucune nomination n’est toutefois actée et Benatia ne serait pas encore considéré comme le grand favori. Mais son profil ferait partie des possibilités à surveiller dans les prochaines semaines.

🚨 MEDHI BENATIA 🇲🇦 S’EST MONTRÉ GRANDEMENT DISPONIBLE POUR UN POSTE DE DIRECTEUR SPORTIF À L’AC MILAN !!! 👀❤️🖤



Des entretiens sont en cours du côté du club italien pour statuer du profil recruté.



🎙️ @MatteMoretto via YouTube pic.twitter.com/uzrrk8xgfu — Actu Foot (@ActuFoot_) October 8, 2026

Après l’OM, Benatia pourrait retrouver la cour des grands !

Pour Medhi Benatia, rejoindre l’AC Milan représenterait une formidable opportunité de relancer sa carrière de dirigeant. Septuple vainqueur de la Ligue des champions, le club italien possède une histoire immense et conserve des ambitions importantes sur la scène européenne.

Un environnement que le Marocain connaît particulièrement bien. Ancien défenseur du Bayern Munich et de la Juventus, Benatia a côtoyé le très haut niveau pendant de nombreuses années et dispose d’un réseau important dans le football international.

Son expérience à l’Olympique de Marseille pourrait également constituer un argument auprès des dirigeants milanais. Malgré un bilan discuté, il a participé à plusieurs opérations importantes sur le marché des transferts et connaît les exigences d’un club soumis à une forte pression populaire.

Depuis son départ, l’OM a confié sa direction sportive à Grégory Lorenzi, arrivé de Brest pour mener un nouveau projet dans un contexte de restrictions financières. Benatia, lui, pourrait donc prendre une direction radicalement différente en retrouvant la Serie A.

Reste maintenant à savoir si l’intérêt affiché par l’ancien Marseillais se traduira par des discussions plus concrètes. L’AC Milan n’a pas encore arrêté son choix et plusieurs profils restent à l’étude.

Une chose est certaine : quelques mois seulement après avoir quitté Marseille, Medhi Benatia pourrait déjà retrouver un projet particulièrement prestigieux. Et si l’AC Milan venait à lui confier les clés de sa direction sportive, l’ancien dirigeant de l’OM réaliserait un retour retentissant dans le football italien !