RC Lens : le LOSC pourrait prendre une décision qui risque de faire grincer des dents à Lens

Alors que les supporters du RC Lens réclament depuis longtemps des sièges aux couleurs sang et or à Bollaert, le LOSC pourrait prochainement avoir les moyens de renforcer l’identité rouge de son stade.

À Lens, les supporters veulent du sang et or dans les tribunes de Bollaert. À Lille, le LOSC pourrait bientôt pouvoir mettre davantage de rouge dans son stade. Le parallèle entre les deux rivaux régionaux est forcément tentant alors que le club lillois s’apprête à franchir une étape importante concernant la Decathlon Arena.

Selon L’Équipe, le LOSC et Eiffage discutent en effet du rachat de l’exploitation du Stade Pierre-Mauroy, avec un accord attendu au plus tard début 2027. Le club récupérerait alors la gestion de l’enceinte, tandis que la Métropole Européenne de Lille en resterait propriétaire.

À Lens, une vieille revendication des supporters

Cette actualité lilloise fait forcément penser à une revendication régulièrement exprimée du côté lensois : voir Bollaert davantage habillé aux couleurs du RC Lens.

Car si l’identité sang et or est omniprésente dans l’ambiance et les animations des tribunes, les sièges du stade ne sont pas intégralement aux couleurs du Racing. C’est précisément ce que certains supporters souhaitent voir évoluer depuis plusieurs années, surtout avec l’achat du stade en décembre 2025.

Le contraste est donc intéressant : pendant que les supporters lensois militent pour un Bollaert encore davantage marqué par les couleurs du Racing, le LOSC pourrait bientôt disposer d’une plus grande liberté pour transformer visuellement Pierre-Mauroy.

Pierre-Mauroy bientôt plus rouge ?

Le sujet des sièges rouges n’est d’ailleurs pas nouveau à Lille. Une pétition lancée par des supporters avait réuni près de 3 000 signatures pour demander une évolution de l’habillage du stade.

Le rachat de l’exploitation pourrait désormais donner au LOSC davantage de marge pour travailler sur l’identité de l’enceinte. Le club a déjà installé des éléments rouges formant notamment le nom « LOSC » dans le stade, mais l’idée d’un stade beaucoup plus largement rouge serait évidemment un changement d’une autre ampleur.

Un nouveau petit duel à distance entre Lens et Lille ?

Le parallèle serait forcément symbolique : à Lens, des supporters réclament davantage de sang et or à Bollaert ; à Lille, le LOSC pourrait avoir les commandes de son stade et envisager davantage de rouge.

Reste évidemment à savoir si le club lillois ira réellement jusqu’à modifier massivement les sièges de Pierre-Mauroy. Pour l’heure, le rachat de l’exploitation est le dossier concret : le LOSC doit encore finaliser cette opération avec Eiffage, tout en ayant trouvé un accord avec la MEL concernant les 24 millions d’euros de loyers impayés.

Mais si Lille décide demain de transformer progressivement Pierre-Mauroy en stade rouge et blanc, les supporters lensois auront forcément un argument de plus pour demander que Bollaert soit, lui aussi, encore davantage sang et or.