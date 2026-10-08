OL : Nuamah efface enfin son long cauchemar et change de dimension

Éloigné des terrains pendant plus d’un an après sa grave blessure au genou, Ernest Nuamah a retrouvé toutes ses sensations. Meilleur buteur de l’OL avec quatre réalisations cette saison, l’ailier ghanéen estime désormais avoir définitivement tourné la page.

Nuamah se sent de nouveau à 100 %

Ernest Nuamah a parcouru beaucoup de chemin depuis sa sortie sur blessure contre le LOSC en avril 2025. Touché gravement au genou, l’ailier de l’OL avait ensuite entamé une convalescence de plus d’un an. Revenu sur les terrains le 3 mai 2026, il ne ressent aujourd’hui plus la moindre appréhension et assure avoir retrouvé la pleine mesure de ses moyens.

« Pour moi la blessure, c’est fini maintenant. Je veux me concentrer sur la saison. C’était difficile au début mais, à présent, je suis de retour. Je fais de mon mieux pour être dans la pleine mesure de mes moyens pour soutenir l’équipe et je pense que c’est ce que tout le monde veut », confie le Ghanéen dans un entretien relayé par Olympique et Lyonnais.

Un soutien précieux pendant sa convalescence

On vous en parlait dès avril 2025 : l’OL craignait alors le pire pour Nuamah après sa blessure au genou. Dans ce chemin de croix, le joueur de 22 ans a pu compter sur son club, mais également sur son entourage pour traverser les moments les plus difficiles.

« Mes amis, ma famille. Ils m’ont soutenu quand j’en avais besoin pour ne pas me sentir seul et ça m’a beaucoup aidé », explique le natif de Kumasi, qui se dit désormais « libre dans sa tête ». Un accompagnement essentiel pour un joueur ayant dû reconstruire ses repères physiques et mentaux avant de retrouver la compétition.

Mohammed Ouedraogo s’est rompu un ligament croisé à l’entraînement. Le latéral gauche de l’OL devrait manquer plusieurs mois de compétition. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2108141756260954541

Quatre buts et un nouveau statut à l’OL

Ce retour au premier plan se traduit déjà dans les chiffres. Avec quatre réalisations depuis le début de la saison, Nuamah est actuellement le meilleur buteur lyonnais. L’ancien long passage à vide offensif semble loin pour un élément désormais installé parmi les principaux atouts de l’équipe.

Sa vitesse, sa percussion et sa capacité à prendre la profondeur offrent de nouveau plusieurs solutions au secteur offensif rhodanien. Surtout, l’ailier ne paraît plus bridé par la peur de rechuter, pourtant présente lors de ses premières semaines après son retour.

Dans un effectif encore rattrapé par les blessures, le regain de forme du Ghanéen constitue une excellente nouvelle pour l’OL. Plus endurci après cette longue épreuve, Nuamah ne veut désormais regarder que vers l’avant. Ses quatre buts montrent que la page est bel et bien tournée.