OM : coup dur pour Genesio, le verdict est tombé pour la blessure d’Højbjerg !

Touché à une cuisse avec le Danemark, Pierre-Emile Højbjerg devrait manquer au moins deux semaines de compétition avec l’OM.

C’est un nouveau coup dur pour l’OM. Pierre-Emile Højbjerg, cadre du milieu de terrain marseillais, souffre d’une lésion à une cuisse et devrait être éloigné des terrains pour au moins deux semaines, selon les informations de L’Équipe.

Højbjerg blessé avec le Danemark

Le milieu de 31 ans s’était blessé dimanche lors de la rencontre entre le Danemark et le pays de Galles. Titulaire et capitaine, Højbjerg avait dû quitter la pelouse dès la 10e minute après avoir ressenti une douleur musculaire, sans contact avec un adversaire.

De retour à Marseille, l’international danois a passé des examens qui ont confirmé une lésion à une cuisse. Son absence devrait donc se prolonger sur plusieurs rencontres.

Un nouveau problème pour Bruno Genesio

Cette blessure tombe particulièrement mal pour l’OM, déjà confronté à une infirmerie bien remplie. Bruno Genesio devra composer sans l’un de ses principaux relais au milieu de terrain, alors que Marseille traverse une période délicate.

Malgré tout, Tochukwu Nnadi et Geoffrey Kondogbia ont fait leur retour à l’entraînement afin de renforcer l’entrejeu. Mais la blessure d’Højbjerg réduit encore les solutions à disposition de l’entraîneur marseillais avant la reprise de la Ligue 1.

Le milieu danois devrait ainsi manquer le prochain rendez-vous de l’OM à Troyes et plusieurs échéances pourraient suivre selon l’évolution de sa blessure.