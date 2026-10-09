Si Chico Lamba reste une option sérieuse pour remplacer Julien Le Cardinal contre Rodez, la charnière de l’ASSE pourrait réserver une autre surprise de taille.

L’ASSE va devoir modifier sa défense pour retrouver la Ligue 2. Après trois semaines de trêve internationale, les Verts accueillent Rodez à Geoffroy-Guichard avec une absence importante : celle de leur capitaine Julien Le Cardinal.

Lamba, le choix le plus naturel

Touché lors du déplacement à Metz, le défenseur central n’a pas suffisamment récupéré pour reprendre la compétition. Ian Cathro a confirmé son forfait, contraignant son équipe à revoir une association qui avait jusque-là apporté de la stabilité.C’est la solution qui semble aujourd’hui la plus évidente. Chico Lamba pourrait prendre la place de Le Cardinal aux côtés de Sohaib Naïr. Le Portugais a marqué des points durant la trêve en disputant l’intégralité du match amical remporté par l’ASSE contre Sion (5-1). Cette rencontre lui a permis de retrouver du rythme après une longue période perturbée par les blessures et un temps de jeu limité. Une titularisation contre Rodez lui offrirait l’occasion de relancer sa saison. Cette option aurait aussi l’avantage de limiter les changements dans le reste de l’équipe mais le manque de compétition de Lamba reste un élément à prendre en compte.

Un match officiel de Ligue 2 représente une tout autre exigence qu’une rencontre amicale. Maxime Bernauer constitue une deuxième possibilité pour Ian Cathro. Le vice-capitaine possède l’expérience et la polyvalence nécessaires pour évoluer dans l’axe. Le faire reculer permettrait à l’ASSE de miser sur un joueur habitué aux exigences du championnat. Ce choix aurait toutefois une conséquence : il faudrait réorganiser le milieu de terrain. Tamar Svetlin pourrait alors profiter de cette redistribution des rôles pour retrouver une place dans le onze. Bernauer offrirait donc davantage de garanties en matière de rythme, mais son repositionnement obligerait Cathro à modifier plusieurs secteurs de son équipe.

Pedro dans l’axe, Ferreira à droite ?

Selon Peuple Vert, une troisième piste, moins attendue, existe également à l’ASSE : replacer Kevin Pedro en défense centrale et confier le couloir droit à João Ferreira. Pedro connaît déjà le poste puisqu’il a été formé dans l’axe avant d’être progressivement utilisé comme latéral droit. Sa polyvalence pourrait ainsi devenir précieuse pour compenser l’absence de Le Cardinal. Cette option permettrait à Cathro de conserver Bernauer au milieu et de redistribuer les rôles sans toucher à l’équilibre de l’entrejeu. João Ferreira pourrait, de son côté, retrouver une place dans le onze au poste de latéral droit. Le Portugais a d’ailleurs profité de l’amical contre Sion pour marquer, signe qu’il a pu bénéficier de temps de jeu pendant la trêve. Cette hypothèse reste toutefois une alternative et non le choix annoncé de l’entraîneur.

Le forfait de Le Cardinal oblige donc l’entraîneur stéphanois à arbitrer entre plusieurs solutions. Lamba permettrait un remplacement poste pour poste. Bernauer apporterait davantage d’expérience dans l’axe, au prix d’un réaménagement du milieu. Enfin, Pedro pourrait revenir à son poste de formation, avec Ferreira chargé d’occuper le couloir droit de l’ASSE. La décision dépendra notamment de l’état de forme des joueurs et de l’équilibre que Cathro souhaite préserver face à Rodez. Une chose est certaine : l’absence du capitaine ouvre une opportunité pour un autre défenseur. Pour les candidats, cette rencontre pourrait devenir un rendez-vous important dans la hiérarchie stéphanoise.