S’il n’a pas l’intention de quitter l’OM à ce stade, Bruno Genesio pourrait bien y songer en cas de série négative ces prochaines semaines.

L’OM traverse une période délicate. Après trois défaites consécutives en Ligue 1, contre le Paris FC, Rennes puis le PSG, les Marseillais doivent impérativement réagir pour éviter que la crise ne s’installe durablement.

« Pas maintenant mais… »

Le déplacement à Troyes, dimanche soir, arrive donc à un moment charnière. Et les prochaines semaines pourraient peser lourd dans l’avenir de Bruno Genesio. Daniel Riolo a évoqué une barre symbolique pour les quatre prochaines journées de championnat : huit points à prendre. Un objectif qui correspond à deux points par match et qui permettrait à l’OM de retrouver un rythme plus conforme à ses ambitions. Pour Genesio, il faudra même peut-être faire mieux afin de calmer les inquiétudes autour de l’équipe. Une nouvelle contre-performance à Troyes compliquerait forcément la situation, alors que Marseille doit également gérer son calendrier européen.

Interrogé sur un éventuel départ de Genesio, le journaliste marseillais Nordine Ali Said a livré une réponse qui laisse la porte ouverte à un scénario plus inquiétant : « Pas maintenant. Si la séquence octobre début novembre est cata oui. » Cette déclaration ne signifie pas que le départ du technicien est acté, ni qu’une décision aurait déjà été prise par la direction. Elle traduit plutôt l’idée que les résultats des prochaines semaines pourraient devenir déterminants.

Un calendrier chargé pour l’OM

La nuance est importante : à ce stade, il s’agit d’une hypothèse avancée par le journaliste, et non d’une annonce officielle de l’OM. Le premier rendez-vous sera donc le déplacement à Troyes. L’OM recevra ensuite l’Olympiakos en Ligue Europa, avant d’enchaîner avec un déplacement à Angers, puis un voyage en Autriche pour affronter Sturm Graz. Marseille retrouvera ensuite Le Havre en championnat. Cette succession de rencontres laisse peu de temps à Genesio pour corriger les problèmes observés ces dernières semaines.

L’entraîneur devra retrouver une équipe plus solide, plus efficace et capable de tenir ses temps forts. Les résultats compteront, mais la manière aussi, alors que les doutes commencent à s’installer autour du projet marseillais. Le déplacement au Stade de l’Aube ne décidera évidemment pas, à lui seul, de l’avenir de Bruno Genesio mais il pourrait donner une première indication sur la capacité de l’OM à sortir de cette mauvaise passe.