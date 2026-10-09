Le futur contrat signé par Adidas avec l’OM risque de faire grincer des dents en Ligue 1.

L’OM pourrait frapper très fort sur le terrain du sponsoring. Après plusieurs saisons avec Puma, le club marseillais s’apprêterait à retrouver Adidas, son ancien équipementier historique, à partir de la saison prochaine.

Un contrat XXL qui fait la différence en L1

Selon Sportune, le futur accord pourrait rapporter des sommes considérables au club phocéen. Le montant exact n’a toutefois pas été officiellement confirmé. Les estimations évoquent une enveloppe comprise entre 40 et 50 millions d’euros par saison. Si ce montant se confirmait, l’OM pourrait plus que doubler les revenus actuellement associés à son contrat avec Puma, estimé entre 20 et 25 millions d’euros annuels.

Une telle rentrée financière représenterait un atout considérable pour Marseille, dans un contexte où la direction cherche à réduire ses dépenses et à retrouver davantage de stabilité économique. Le montant annoncé reste néanmoins à prendre avec précaution : il pourrait inclure des bonus et des éléments variables liés aux performances sportives ou aux ventes de produits dérivés.

La comparaison avec les autres clubs français donne une idée de l’écart évoqué. Selon les estimations publiées par Sportune, Adidas rapporterait environ 14 millions d’euros par saison à l’OL et 4 millions au RC Strasbourg. Le contrat du RC Lens avec Puma était alors estimé à environ 5 millions d’euros annuels.

L’OL et Lens loin derrière ?

Les montants évoqués pour le futur contrat marseillais placeraient donc l’OM dans une catégorie nettement supérieure à celle de nombreux concurrents français. Mais ces chiffres ne constituent pas une comparaison parfaitement définitive : ils portent sur des contrats différents, avec des durées, des conditions commerciales et des parts variables qui peuvent ne pas être identiques.

Pour certains supporters de l’OM, cette perspective soulève une question : une telle valorisation commerciale pourrait-elle faciliter une éventuelle vente du club ? L’argument se comprend. Un contrat équipementier très important peut renforcer les revenus prévisionnels de l’OM et rendre son modèle économique plus attractif pour de potentiels investisseurs.

Mais il ne suffit pas, à lui seul, à annoncer un changement de propriétaire. À ce stade, aucun élément confirmé ne permet d’affirmer que Frank McCourt prépare la vente de l’Olympique de Marseille en lien avec cet accord. Le futur contrat Adidas et les spéculations sur l’actionnariat restent deux sujets distincts.