Real Madrid : le verdict est tombé pour Kylian Mbappé avant Villarreal

Rentré prématurément en Espagne après avoir été touché au genou avec l’équipe de France, Kylian Mbappé est fixé pour la réception de Villarreal. Le Real Madrid a tranché sur la présence de son attaquant dans le groupe, alors que son cas continue de faire parler.

Mbappé bien présent dans le groupe

Le doute est définitivement levé autour de Kylian Mbappé. Blessé lors de la victoire de l’équipe de France en Turquie, l’avant-centre de 27 ans a suffisamment récupéré pour être convoqué face à Villarreal, ce samedi soir en Liga. Le Real Madrid a officialisé sa présence dans le groupe retenu pour cette rencontre.

Cette décision confirme la tendance positive observée depuis son retour dans la capitale espagnole. Après une première alerte autour de l’état physique de Mbappé, le club merengue peut donc compter sur son attaquant pour ce nouveau rendez-vous de championnat.

Une blessure au genou finalement surmontée

Touché au genou avec les Bleus, Mbappé avait quitté prématurément le rassemblement tricolore afin de rentrer à Madrid. L’équipe de France l’avait laissé à la disposition de son club, faisant naître des interrogations sur sa capacité à tenir sa place quelques jours plus tard.

Le verdict médical est finalement rassurant. Sans communiquer davantage de précisions sur la gestion de son temps de jeu, le Real Madrid estime son numéro 9 apte. Sa convocation ne garantit pas qu’il débutera la rencontre, mais elle écarte au moins le scénario d’un forfait contre Villarreal.

Dans le même temps, l’actualité espagnole est également animée par le marché des transferts. Le PSG suivrait Pablo Barrios, même si Diego Simeone serait opposé à un départ du milieu de l’Atlético de Madrid.

Le PSG s’intéresserait à Pablo Barrios. L’Atlético Madrid serait ouvert à un départ cet hiver pour une offre de 70 M€, malgré l’opposition de Diego Simeone. — @VibesFoot https://twitter.com/VibesFoot/status/2108536590582550556

Mourinho éteint la polémique

Au-delà de sa blessure, le retour anticipé de Mbappé à Madrid alimente les commentaires en Espagne. Certains observateurs scrutent ses moindres faits et gestes, dans un contexte où chacune de ses décisions prend rapidement une dimension particulière.

Présent en conférence de presse ce vendredi, José Mourinho a tenu à couper court aux spéculations. Le technicien a démenti toute tension avec l’international français, refusant ainsi de laisser s’installer l’idée d’un malaise en interne.

Un renfort important face à Villarreal

Pour le Real Madrid, l’essentiel reste sportif. La disponibilité de Mbappé constitue une bonne nouvelle avant d’affronter Villarreal, même si son utilisation devra tenir compte de cette récente douleur au genou. Le staff madrilène dispose désormais de plusieurs options : le titulariser, le préserver sur le banc ou limiter son temps de jeu.

Après avoir effectué son retour à l’entraînement avec le Real Madrid, le capitaine des Bleus franchit donc une nouvelle étape. Sa présence dans la liste met fin aux doutes sur un éventuel forfait, sans éteindre totalement les débats autour de sa gestion.