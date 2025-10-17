Bonne nouvelle pour le Real Madrid et pour tous les fans du club merengue : Kylian Mbappé est bel et bien de retour à l’entraînement. Touché à la cheville avant la trêve internationale, l’attaquant français (26 ans) a visiblement retrouvé des sensations très positives à Valdebebas.

Une trêve mouvementée mais rassurante

Avant de rentrer à Madrid, Mbappé avait tout de même honoré sa convocation avec l’équipe de France. Ménagé à Clairefontaine, il avait ensuite disputé une partie du match face à l’Azerbaïdjan le temps de marquer un but avant de céder sa place, visiblement gêné à la cheville.

Les images avaient suscité quelques inquiétudes, mais le Real a rapidement voulu se montrer rassurant.

Des examens positifs à Madrid

De retour dans la capitale espagnole, les médecins madrilènes ont procédé à une série d’examens. Et selon les informations venues d’Espagne, les signaux étaient déjà encourageants dès jeudi. Le joueur ne ressentait plus de douleur significative, et la reprise de l’entraînement collectif semblait toute proche.

Tout sourire à Valdebebas

Ce vendredi matin, le Real Madrid a partagé sur X une vidéo de la séance du jour. On y voit Mbappé faire son entrée sur la pelouse de Valdebebas, tout sourire, détendu et pleinement impliqué.

Aucune gêne apparente, pas de strap visible, et un ton résolument positif dans le groupe merengue. De quoi ravir Xabi Alonso, qui espère pouvoir compter sur son attaquant dès ce week-end.

Vers un retour dès dimanche ?

Sauf rechute de dernière minute, Mbappé devrait figurer dans le groupe madrilène pour le déplacement à Getafe ce dimanche en Liga. Une excellente nouvelle pour le Real, qui retrouve son leader offensif au meilleur moment, alors que la bataille pour le haut du classement s’intensifie.