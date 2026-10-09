RC Lens, OL : le verdict est tombé pour le pari de Fonseca !

Paulo Fonseca a bien réservé une surprise dans sa composition de départ pour le déplacement de l’OL à Bollaert, ce vendredi soir. Privé de Moussa Niakhaté, l’entraîneur lyonnais lance Ruben Kluivert au sein d’un onze par ailleurs sans bouleversement.

Kluivert remplace bien Niakhaté

Le doute est désormais levé. Selon les informations publiées par Olympique et Lyonnais, Ruben Kluivert est titularisé pour affronter le RC Lens ce vendredi soir (20h45), à l’occasion de la reprise de la Ligue 1. Le défenseur prend la place de Moussa Niakhaté, forfait sur blessure.

Pour le reste, Paulo Fonseca s’appuie sur ses titulaires habituels. Le technicien portugais n’a donc pas choisi de chambouler son équipe au moment de se présenter à Bollaert. Le principal changement concerne bien l’intégration de Kluivert dans le secteur défensif lyonnais.

Le coup de poker de Fonseca est confirmé

On vous en parlait dès jeudi : Fonseca préparait un coup de poker pour compenser l’absence de Niakhaté. La composition officiellement alignée confirme cette tendance, avec la confiance accordée à Kluivert dans un rendez-vous qui s’annonce particulièrement exigeant.

Le défenseur bénéficie ainsi d’une vraie occasion de marquer des points dans la hiérarchie. Il devra rapidement trouver ses repères avec ses partenaires face à une équipe lensoise appelée à mettre beaucoup d’intensité devant son public. Son comportement dans les duels et sa capacité à résister à la pression artésienne seront forcément observés.

Lens veut retrouver une assise défensive

Ce choix intervient alors que le RC Lens a lui aussi profité de la trêve pour travailler son organisation. Nommé à la mi-septembre, Yannick Cahuzac a notamment insisté sur la nécessité de retrouver un bloc compact et de mettre fin à un pressing jugé trop désordonné.

Yannick Cahuzac a profité de la trêve pour imposer ses idées : fin du pressing désordonné, bloc compact et efforts mieux ciblés. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2108463927096975678

L’OL devra donc se montrer patient pour déstabiliser des Sang et Or décidés à stopper leur hémorragie défensive. Dans ce contexte, Fonseca privilégie la continuité autour de ses cadres plutôt qu’une refonte générale de son équipe.

Un premier test grandeur nature

La soirée constitue surtout un test important pour Kluivert. Lancé à la place d’un élément majeur de la défense lyonnaise, il hérite d’une mission délicate dans l’une des enceintes les plus animées de Ligue 1. Fonseca avait une décision forte à prendre : il a choisi de maintenir son équilibre collectif tout en donnant sa chance au défenseur néerlandais.

La réponse du terrain dira désormais si ce changement contraint peut devenir une solution durable pour l’OL. Pour cette reprise, Kluivert dispose en tout cas de la confiance de son entraîneur.