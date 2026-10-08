RC Lens – OL : Fonseca prépare un énorme coup de poker à Bollaert !

L’Olympique Lyonnais pourrait réserver une énorme surprise au RC Lens ce vendredi soir ! Privé de Moussa Niakhaté et confronté à la fatigue de plusieurs internationaux, Paulo Fonseca envisage de bouleverser son onze de départ. Selon Le Progrès, le technicien portugais pourrait notamment aligner une charnière centrale totalement inédite à Bollaert. Un pari particulièrement risqué avant ce choc de Ligue 1 !

La reprise de la Ligue 1 s’annonce particulièrement mouvementée pour l’Olympique Lyonnais ! Après plusieurs semaines de trêve internationale, les hommes de Paulo Fonseca vont retrouver le championnat avec un déplacement périlleux sur la pelouse du RC Lens, ce vendredi soir.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entraîneur lyonnais est loin de préparer cette rencontre dans des conditions idéales. Entre les retours tardifs de sélection, la fatigue accumulée par certains cadres et plusieurs pépins physiques, Fonseca va devoir faire preuve d’imagination pour présenter un onze compétitif face aux Sang et Or.

La principale inquiétude concerne Moussa Niakhaté. Touché aux ischio-jambiers avec le Sénégal, le défenseur central n’a pas participé à la séance collective de mardi, même s’il a pu effectuer une course individuelle. Son forfait semble désormais très probable, ce qui pourrait pousser le staff lyonnais à revoir complètement son organisation défensive.

Kluivert et Bacher, une charnière surprise face au RC Lens !

Selon les informations du Progrès, Paulo Fonseca pourrait tenter un choix particulièrement audacieux pour compenser l’absence de Niakhaté. Le technicien portugais envisagerait en effet d’associer Ruben Kluivert et Félix Bacher en défense centrale !

Une charnière totalement inédite qui pourrait faire ses grands débuts dans l’ambiance bouillante de Bollaert-Delelis. Un pari loin d’être anodin face à une attaque lensoise capable de faire énormément de dégâts, notamment avec Florian Thauvin et Odsonne Édouard.

Dans cette configuration, Clinton Mata pourrait être repositionné dans le couloir droit, tandis que l’OL pourrait évoluer avec une organisation en losange ou basculer vers un 4-3-3 selon le rôle confié à Corentin Tolisso.

Un véritable casse-tête tactique pour Fonseca, qui devra trouver le bon équilibre entre solidité défensive et ambitions offensives. D’autant qu’une association aussi peu habituelle pourrait manquer d’automatismes face à une équipe lensoise particulièrement dangereuse à domicile.

Openda de retour, plusieurs cadres encore incertains !

Heureusement pour Paulo Fonseca, tout n’est pas négatif avant ce déplacement dans le Nord. Loïs Openda, qui n’a disputé que les dernières minutes de la rencontre de la Belgique face à la France (1-4), était déjà présent à l’entraînement lyonnais mardi matin.

Une excellente nouvelle pour le technicien portugais, qui pourrait compter sur son attaquant pour retrouver son ancien club. Félix Bacher et Mads Bidstrup étaient également présents, permettant au staff d’organiser une première mise en place tactique face aux joueurs de la réserve.

Mais plusieurs internationaux manquaient encore à l’appel. Keito Nakamura revenait tout juste du Japon, tandis que Nicolas Tagliafico devait effectuer son retour d’Argentine. Dominik Greif, Zachary Athekame, Pavel Sulc et Noah Nartey étaient également retenus par leurs sélections mardi soir.

Autant de situations qui compliquent la préparation de Fonseca, contraint de surveiller attentivement la récupération de ses joueurs avant de définir son équipe de départ.

Pour le RC Lens, cette situation pourrait représenter une belle opportunité. Face à une défense lyonnaise potentiellement remaniée et des joueurs ayant peu travaillé ensemble durant la trêve, les Sang et Or pourraient chercher à mettre immédiatement la pression sur leurs adversaires.

Une chose est certaine : Paulo Fonseca pourrait bien jouer gros vendredi soir à Bollaert. Entre une charnière inédite, des internationaux fatigués et plusieurs choix tactiques à trancher, l’entraîneur lyonnais prépare un onze qui pourrait surprendre tout le monde. Reste à savoir si ce coup de poker fera les affaires de l’OL… ou celles du RC Lens !