OM : Genesio récupère un renfort inespéré en seulement cinq semaines

Tochukwu Nnadi est déjà de retour après sa blessure au ménisque. Le milieu nigérian, qui a échappé à une opération, offre une solution bienvenue à Bruno Genesio avant le déplacement à Troyes.

Nnadi a évité l’opération

On vous en parlait vendredi : Bruno Genesio envisageait un nouveau changement de système et avait identifié Tochukwu Nnadi pour remplacer Pierre-Emile Höjbjerg face à Troyes. Un élément médical important permet désormais de mieux mesurer la rapidité du retour du milieu de terrain de l’OM.

Touché au ménisque, le Nigérian a finalement évité une opération. Il a ainsi pu reprendre la compétition seulement cinq semaines après sa blessure, alors qu’une intervention aurait nécessairement retardé son retour sur les terrains. Une bonne nouvelle pour le joueur, mais aussi pour un staff marseillais confronté à plusieurs absences dans l’entrejeu.

Un retour qui tombe à point nommé

Selon les informations relayées par @ActuL1_, ce retour express représente une véritable aubaine avant le rendez-vous contre Troyes. Genesio voit ses options se réduire au milieu et Nnadi est désormais en mesure d’intégrer ses plans, cinq semaines seulement après avoir été touché.

Touché au ménisque, Tochukwu Nnadi a évité l’opération pour rejouer en cinq semaines. Son retour tombe à pic pour combler les absences de l’entrejeu phocéen contre Troyes. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2108867639300718912

Ce contretemps avait rendu sa disponibilité incertaine pour plusieurs semaines. Le scénario est finalement bien plus favorable que redouté. Sans garantir sa titularisation, cette reprise rapide place le milieu nigérian parmi les solutions crédibles pour composer l’équipe marseillaise lors de ce déplacement.

Le profil de harceleur recherché par Genesio

Au-delà du simple nombre dans le groupe, Nnadi peut apporter des qualités qui font actuellement défaut au onze olympien. Son profil de harceleur doit permettre à l’OM de retrouver davantage d’intensité athlétique, notamment dans le pressing et les duels au cœur du jeu.

Genesio dispose ainsi d’un levier supplémentaire pour rééquilibrer son équipe en l’absence de plusieurs cadres. Le technicien phocéen peut choisir de densifier l’axe ou de confier un rôle plus exposé au Nigérian, dont l’activité pourrait être précieuse pour gêner les premières relances troyennes.

Une reprise à gérer avec attention

Le délai de cinq semaines reste particulièrement court pour une blessure au ménisque. Même si l’opération a été évitée et que Nnadi a déjà pu rejouer, son état physique devra logiquement être pris en compte au moment de déterminer son temps de jeu.

L’essentiel est toutefois acquis pour l’OM : Genesio récupère une option au moment où son milieu en avait le plus besoin. Après les incertitudes entourant sa blessure, Nnadi postule bien pour participer au rendez-vous de Troyes et ramener l’impact qui manque actuellement à l’entrejeu phocéen.