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FRANCE

ASSE : Rodez revient dans un Chaudron marqué par une soirée irrespirable

Par Louis Chrestian - 10 Oct 2026, 19:11
ASSE : Rodez revient dans un Chaudron marqué par une soirée irrespirable

L’ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce samedi 10 octobre après trois semaines de trêve internationale. Face à Rodez, les Verts devront se méfier d’un adversaire qui les avait poussés dans leurs derniers retranchements lors de sa précédente venue dans le Forez.

Un souvenir encore brûlant à Geoffroy-Guichard

Trois semaines après son match nul frustrant contre Metz (2-2), Saint-Étienne renoue avec le championnat et son public. Les Verts accueillent une équipe de Rodez coriace, déjà passée tout près de les faire tomber dans un Chaudron sous haute tension au printemps dernier.

Comme le rappelle Peuple Vert dans son retour sur cette confrontation, l’ASSE abordait alors ce match de playoffs sans droit à l’erreur. Battus en Aveyron quinze jours auparavant, les Stéphanois devaient s’imposer pour prolonger leur rêve de montée.

Rodez avait rapidement fait passer un immense frisson dans les tribunes. Après une touche mal repoussée par la défense ligérienne, Wilitty Younoussa avait décoché une frappe puissante des vingt mètres sur le poteau de Gautier Larsonneur. Le gardien stéphanois s’était ensuite montré décisif devant Arconte juste avant la pause.

Une qualification arrachée au bout du suspense

Au retour des vestiaires, l’ASSE avait pris le contrôle des débats. Zuriko Davitashvili avait notamment trouvé Julien Le Cardinal sur corner, mais la tête de ce dernier avait frôlé la barre transversale. Rodez était toutefois resté menaçant et Benchamma avait manqué une occasion de réaliser le hold-up.

Le scénario avait atteint son sommet dans le temps additionnel. À bout portant, Aïmen Moueffek pensait délivrer Geoffroy-Guichard, avant une parade spectaculaire de Quentin Braat sur sa ligne. La décision s’était finalement faite aux tirs au but, avec un Brice Maubleu déterminant. Le portier avait repoussé quatre tentatives ruthénoises pour envoyer les Verts en barrages.

Les Verts doivent retrouver leur maîtrise

Cette fois, il ne sera pas question de playoffs mais de trois points importants pour relancer la dynamique. Le nul concédé face à Metz, après avoir mené de deux buts, a rappelé la nécessité de rester solide jusqu’au coup de sifflet final. Un axe de progression majeur pour les Stéphanois avant cette reprise.

Face à des Ruthénois forcément revanchards, l’ASSE devra retrouver la hargne affichée lors de cette précédente soirée, tout en évitant de jouer avec le feu. Les supporters peuvent suivre toute l’actualité de l’ASSE avant ce nouveau rendez-vous dans le Chaudron. Après trois semaines sans compétition, les Verts savent qu’un succès leur permettrait de lancer idéalement cette nouvelle série de rencontres.

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