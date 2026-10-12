Cité comme possible repreneur de l’OM, Rodolphe Saadé a d’autres objectifs à l’horizon.

L’avenir de l’OM continue d’alimenter les spéculations. Depuis plusieurs mois, le nom de Rodolphe Saadé revient régulièrement lorsqu’il est question d’un éventuel changement de propriétaire du club marseillais.

Loin de l’OM, Saadé lance CMA Sport

L’armateur, à la tête de CMA CGM, est déjà impliqué dans l’environnement économique de l’OM grâce au partenariat de son groupe avec le club. Mais une autre stratégie se dessine désormais. Selon L’Équipe, l’investissement de Saadé à Marseille devrait rester celui d’un sponsor, tandis que ses ambitions se concentrent sur le développement de ses activités dans les médias et les droits sportifs. Le groupe CMA Media vient officiellement de lancer CMA Sport, une branche consacrée à la diffusion, à la production audiovisuelle et à l’organisation d’événements sportifs.

Cette nouvelle entité s’appuie notamment sur le rachat de RMC Sport, la chaîne payante auparavant détenue par Altice. Elle doit permettre au groupe de Rodolphe Saadé de renforcer sa présence dans un secteur où les droits sportifs représentent un levier stratégique majeur. Le projet ne se limite donc pas à une simple opération financière. CMA Sport veut développer son catalogue de compétitions, élargir la distribution de RMC Sport et attirer de nouveaux abonnés. La chaîne compterait actuellement autour de 300 000 abonnés et cherche un deuxième grand rendez-vous sportif pour compléter son offre, aujourd’hui notamment portée par les sports de combat.

La Ligue 1 dans le viseur de Saadé

C’est dans ce contexte que le prochain appel d’offres des droits télévisés de la Ligue 1 prend une importance particulière. La LFP prépare une consultation pour le cycle 2027-2032, qui devrait être lancée début novembre. Une nouveauté pourrait changer la donne : la possibilité de commercialiser l’ensemble des rencontres dans un seul lot. CMA Sport compte bien étudier le dossier. Arnaud de Courcelles, son directeur général, a résumé l’ambition du groupe en ces termes : « Le mot qui incarne CMA Sport et RMC Sport, c’est l’ambition. Ambitieux dans la manière de raconter des histoires mais aussi d’acquérir de nouveaux droits. Y compris l’éléphant au milieu de la pièce. »

L’expression désigne ici la Ligue 1, dont les droits pourraient constituer un tournant pour la chaîne. Le groupe de Rodolphe Saadé dispose de plusieurs supports pour valoriser le championnat : RMC Sport, RMC, Brut et les autres médias de CMA Media. Cette capacité d’exposition pourrait représenter un argument intéressant auprès de la LFP. Mais le groupe ne veut pas pour autant se lancer dans une opération financière démesurée. « Nous allons regarder l’appel d’offres, mais nous savons déjà que nous avons une capacité d’exposition énorme pour la L1 avec RMC Sport, RMC, Brut, toutes les entités du groupe. Mais nous n’irons pas pour perdre des centaines de millions d’euros », a expliqué le directeur général de CMA Sport. Le message est clair : CMA Sport veut grandir dans le sport, mais sans reproduire les erreurs coûteuses du marché des droits télévisés.

Un rachat de l’OM toujours hypothétique ?

Cette nouvelle stratégie apporte un éclairage sur les intentions de Rodolphe Saadé. Plutôt que de se lancer dans le rachat d’un club, l’homme d’affaires semble privilégier le développement d’un groupe médiatique capable d’acquérir et de diffuser des compétitions majeures. Cela ne signifie pas qu’un investissement futur dans l’OM serait impossible. Mais à ce stade, rien ne permet d’affirmer que Saadé prépare une offre pour prendre le contrôle du club marseillais.

Son engagement connu reste celui d’un partenaire commercial, tandis que CMA Sport s’apprête à jouer un rôle plus important dans le paysage audiovisuel sportif français. Pour les supporters marseillais qui espéraient voir l’armateur prendre les commandes de l’OM, le signal est donc plutôt clair : ses priorités semblent aujourd’hui ailleurs.